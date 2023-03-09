Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» на своей площадке

Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Дублем отметился нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, забивший победный гол в овертайме уже на 20-й секунде дополнительного времени.

Российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голом, который стал для него 30-м в текущем сезоне НХЛ.