Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Адмирал
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Анахайм
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег
Миннесота
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт
Чикаго
43
Все события
11:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Кузьменко помог «Ванкуверу» обыграть «Анахайм» на своей площадке

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Ванкувер Кэнакс» и «Анахайм Дакс».

Ванкувер
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Победу в овертайме одержали хозяева со счётом 3:2.

Дублем отметился нападающий «Ванкувера» Джей Ти Миллер, забивший победный гол в овертайме уже на 20-й секунде дополнительного времени.

Российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко отметился голом, который стал для него 30-м в текущем сезоне НХЛ.

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон отметился двумя голевыми передачами. Отметим, что «Анахайм» закончил матч с нулём штрафных минут.

«Ванкувер» одержал третью победу подряд. В следующем матче 12 марта канадский клуб примет на своём льду «Оттаву Сенаторз».

Читайте также
Ванкувер
3:2ОТ
1:1, 1:1, 0:0
Анахайм
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Мы же никого из финнов не ударили». Наш лыжник по прозвищу Гангстер
«Это быдлячество не красит наш хоккей». На Радулова накинулись за драку
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь