«Этот болван нарочно сломал русского». Американцы впряглись за Капризова

Лучший российский снайпер текущего сезона Национальной хоккейной лиги и главная звезда «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы нижней части тела. Об этом клуб россиянина сообщил по итогам медицинского обследования спустя день после победного матча в Виннипеге против местных «Джетс». 14 апреля «дикари» проведут заключительную игру в рамках чемпионата — Капризов рискует пропустить важнейший отрезок «регулярки».
За 11 минут до конца третьего периода матча с «Виннипег Джетс» канадский защитник «реактивщиков» Логан Стэнли навалился на Капризова, уронил его на лед и всем своим весом приземлился на левую ногу россиянина. Кирилл под воздействием двухметрового амбала с весом более 100 килограммов едва не сел на шпагат. С трудом поднявшись, форвард «Миннесоты» добрался до клубной скамейки — отправиться сразу в раздевалку возможности не было.
Арена в Виннипеге устроена таким образом, что скамейка команды гостей не имеет прямого коридора в раздевалку. Так как игра после столкновения Капризова со Стэнли продолжилась, Кириллу пришлось остаться на лавке, где его оперативно осмотрел тренер «Уайлд» по физподготовке Джон Уорли. Дождавшись паузы в матче, россиянин дохромал до туннеля, который ведет в раздевалку.
Был ли фол со стороны канадца?
Судейская бригада во главе с рефери Джастином Сен-Пьером противоправных действий со стороны Стэнли не зафиксировала и продолжила игру. Сам защитник «Джетс» после матча назвал произошедшее несчастным случаем.
«Он остановился, а я попытался завершить свой силовой прием, и он упал. Я же просто упал на него, немного потерял равновесие. Не ожидал, что он упадет. Неудачный игровой эпизод», — сказал Стэнли.
Действительно момент выглядит совершенно рядовым с той лишь разницей, что Капризову сильно не повезло. При своих антропометрических данных россиянин обычно крепко и уверенно держится на ногах, но в этой ситуации нога у него вдруг «поехала», из-за чего форвард «Уайлд» и упал. Стэнли при применении силового приема естественным образом не попал в корпус соперника так, как планировал, и по инерции завалился на россиянина. Толчок, который произвел игрок «Виннипега», является обычным элементом игры — в хоккее такие эпизоды возникают постоянно.
Однако североамериканская общественность разделилась во мнениях. Некоторые также убеждены, что в действиях Стэнли не было умысла нанести Капризову травму.
«Это не грязная игра со стороны Логана, а всего лишь неудачное падение Капризова, в ходе которого он вытянул ногу. Надеюсь, что с ним будет все в порядке», — написал в Twitter пользователь с никнеймом @axsmithsports.
Но большинство болельщиков считает иначе. Намекнули на безрассудность в поведении защитника «Виннипега» и журналисты. Некоторые также вспомнили, что сам по себе Логан является довольно жестким игроком, что нормально для его амплуа и конфигурации. Вот так он «выключил» Дерека Райана из «Эдмонтон Ойлерз».
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- «Капризов сложился, как омлет. А сигнала о фоле не было…», — написал журналист The Athletic Джулиан Маккензи.
- «Стэнли набросился на Капризова, сигнала о фоле нет», — отметил еще один обозреватель The Athletic Майкл Руссо, который освещает события «Миннесоты».
- «Сложно смотреть на это. Логана Стэнли нужно дисквалифицировать за самую вопиющую попытку травмировать игрока в этом году», — считает пользователь Twitter @eaglevsqrows.
- «Я чертовски устал от того, что чиновники НХЛ даже не дисквалифицируют хоккеистов, которые настолько грязно играют против Кирилла. К черту Стэнли за то, что он сделал с ним», — добавил @Wild331_.
- «НХЛ нужно разогнать главу судейской бригады. Это не просто ужасный рефери. Он явно настроен против “Уайлд”, раз допустил, чтобы такой болван смог безнаказанно прыгнуть на Капризова с намерением травмировать лучшего игрока в мире», — выразился @FerrisSaves.
- «НФЛ изменила правило, когда Энтони Барр проделал подобный трюк против Аарона Роджерса. Это чистый хит, но совершенно бездумный, ведь Стэнли всем своим телом навалился на Капризова», — подчеркнул @Shock4321.
Огромная потеря для «Миннесоты»
До сих пор за всю карьеру в НХЛ Капризов пропустил только два матча и лишь один из них — по причине травмы. В январе 2022 года россиянин пострадал после грубого хита защитника «Бостон Брюинз» Трента Фредерика и не смог сыграть в следующей встрече с «Вашингтон Кэпиталз». Тот матч «Уайлд» выиграли по буллитам — 3:2.
Так или иначе «Дикари» и в предыдущие сезоны были крайне зависимы от Капризова, но в нынешнем чемпионате особенно. Кирилл является основным двигателем «Миннесоты» и на него приходится большая часть голов команды из Сент-Пола: 39 из 186, что составляет 20,96 процента от общей суммы заброшенных шайб «Уайлд». Как подсчитали в США, шансы «дикарей» на попадание в плей-офф НХЛ упали сразу же после новости о попадании Капризова в лазарет: с 97 процентов до 93. Вроде бы не так критично, но показательно.
И хотя подопечные Дина Эвасона улучшили свое положение в Западной конференции в борьбе за попадание в плей-офф, потеря главной звезды на финише «регулярки» непозволительна. Заменить россиянина без потери в качестве и созидании практически нереально. Из доступных у «Уайлд» остается Сэм Стил или же ряд молодых кадров, тогда как Брэндон Дюхейм до сих пор не приступил к тренировкам на льду после травмы. По данным Майкла Русса, «дикари» уже вызвали Сэмми Уокера из АХЛ. Тем ярче будет выделена ценность Капризова для «Миннесоты» на время его отсутствия.