«Этот болван нарочно сломал русского». Американцы впряглись за Капризова

Лучший российский снайпер текущего сезона Национальной хоккейной лиги и главная звезда «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов пропустит от трех до четырех недель из-за травмы нижней части тела. Об этом клуб россиянина сообщил по итогам медицинского обследования спустя день после победного матча в Виннипеге против местных «Джетс». 14 апреля «дикари» проведут заключительную игру в рамках чемпионата — Капризов рискует пропустить важнейший отрезок «регулярки».

Что произошло

За 11 минут до конца третьего периода матча с «Виннипег Джетс» канадский защитник «реактивщиков» Логан Стэнли навалился на Капризова, уронил его на лед и всем своим весом приземлился на левую ногу россиянина. Кирилл под воздействием двухметрового амбала с весом более 100 килограммов едва не сел на шпагат. С трудом поднявшись, форвард «Миннесоты» добрался до клубной скамейки — отправиться сразу в раздевалку возможности не было.

Арена в Виннипеге устроена таким образом, что скамейка команды гостей не имеет прямого коридора в раздевалку. Так как игра после столкновения Капризова со Стэнли продолжилась, Кириллу пришлось остаться на лавке, где его оперативно осмотрел тренер «Уайлд» по физподготовке Джон Уорли. Дождавшись паузы в матче, россиянин дохромал до туннеля, который ведет в раздевалку.

Был ли фол со стороны канадца?

Судейская бригада во главе с рефери Джастином Сен-Пьером противоправных действий со стороны Стэнли не зафиксировала и продолжила игру. Сам защитник «Джетс» после матча назвал произошедшее несчастным случаем.

«Он остановился, а я попытался завершить свой силовой прием, и он упал. Я же просто упал на него, немного потерял равновесие. Не ожидал, что он упадет. Неудачный игровой эпизод», — сказал Стэнли.

Действительно момент выглядит совершенно рядовым с той лишь разницей, что Капризову сильно не повезло. При своих антропометрических данных россиянин обычно крепко и уверенно держится на ногах, но в этой ситуации нога у него вдруг «поехала», из-за чего форвард «Уайлд» и упал. Стэнли при применении силового приема естественным образом не попал в корпус соперника так, как планировал, и по инерции завалился на россиянина. Толчок, который произвел игрок «Виннипега», является обычным элементом игры — в хоккее такие эпизоды возникают постоянно.

Однако североамериканская общественность разделилась во мнениях. Некоторые также убеждены, что в действиях Стэнли не было умысла нанести Капризову травму.

«Это не грязная игра со стороны Логана, а всего лишь неудачное падение Капризова, в ходе которого он вытянул ногу. Надеюсь, что с ним будет все в порядке», — написал в Twitter пользователь с никнеймом @axsmithsports.

Но большинство болельщиков считает иначе. Намекнули на безрассудность в поведении защитника «Виннипега» и журналисты. Некоторые также вспомнили, что сам по себе Логан является довольно жестким игроком, что нормально для его амплуа и конфигурации. Вот так он «выключил» Дерека Райана из «Эдмонтон Ойлерз».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mC9gSe4n8xs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Капризов сложился, как омлет. А сигнала о фоле не было…», — написал журналист The Athletic Джулиан Маккензи.

«Стэнли набросился на Капризова, сигнала о фоле нет», — отметил еще один обозреватель The Athletic Майкл Руссо, который освещает события «Миннесоты».

«Сложно смотреть на это. Логана Стэнли нужно дисквалифицировать за самую вопиющую попытку травмировать игрока в этом году», — считает пользователь Twitter @eaglevsqrows.

«Я чертовски устал от того, что чиновники НХЛ даже не дисквалифицируют хоккеистов, которые настолько грязно играют против Кирилла. К черту Стэнли за то, что он сделал с ним», — добавил @Wild331_.

«НХЛ нужно разогнать главу судейской бригады. Это не просто ужасный рефери. Он явно настроен против “Уайлд”, раз допустил, чтобы такой болван смог безнаказанно прыгнуть на Капризова с намерением травмировать лучшего игрока в мире», — выразился @FerrisSaves.

«НФЛ изменила правило, когда Энтони Барр проделал подобный трюк против Аарона Роджерса. Это чистый хит, но совершенно бездумный, ведь Стэнли всем своим телом навалился на Капризова», — подчеркнул @Shock4321.

Огромная потеря для «Миннесоты»

До сих пор за всю карьеру в НХЛ Капризов пропустил только два матча и лишь один из них — по причине травмы. В январе 2022 года россиянин пострадал после грубого хита защитника «Бостон Брюинз» Трента Фредерика и не смог сыграть в следующей встрече с «Вашингтон Кэпиталз». Тот матч «Уайлд» выиграли по буллитам — 3:2.

Так или иначе «Дикари» и в предыдущие сезоны были крайне зависимы от Капризова, но в нынешнем чемпионате особенно. Кирилл является основным двигателем «Миннесоты» и на него приходится большая часть голов команды из Сент-Пола: 39 из 186, что составляет 20,96 процента от общей суммы заброшенных шайб «Уайлд». Как подсчитали в США, шансы «дикарей» на попадание в плей-офф НХЛ упали сразу же после новости о попадании Капризова в лазарет: с 97 процентов до 93. Вроде бы не так критично, но показательно.