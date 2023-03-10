«Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси», Овечкин не реализовал буллит

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Девилз» шайбы в основное время забросили Эрик Хаула (27-я минута) и Доусон Мерсер (28). Автором победного броска в серии буллитов стал Тимо Майер. У «Вашингтона» голами отметились Тревор ван Римсдайк (20) и Дилан Строум (30).

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин нанес два броска в створ ворот, провел три силовых приема, очков не набрал и не реализовал свою попытку в серии буллитов. Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов дважды бросил в створ ворот, отметился одним хитом, очков не набрал и буллит не реализовал. В активе защитника «столичных» Александра Алексеева один силовой прием и два блокшота.