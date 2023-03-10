«Даллас» второй раз в своей истории забросил 10 шайб в матче НХЛ

ТАСС, 10 марта. «Даллас» со счетом 10:4 обыграл «Баффало» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Уайатт Джонстон (8-я минута), Джо Павелски (20), Джейми Бенн (20), Джоэл Кивиранта (29), Райан Сутер (31), Евгений Дадонов (50), Радек Факса (50, 52), Роопе Хинтц (53) и Мэйсон Маршмент (57). У проигравших отличились Джордан Гринвэй (20), Кайл Окпосо (30), Джефф Скиннер (44) и Виктор Олофссон (53). Нападающий «Далласа» Дадонов и защитник «Баффало» Илья Любушкин записали на свой счет по одной результативной передаче.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R0CEC43RRBQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Даллас» второй раз в своей истории сумел забросить 10 шайб в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее команде покорилась эта отметка 7 февраля 2009 года в домашней игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2). В последний раз 10 шайб в матче НХЛ смог забросить «Монреаль» — 30 апреля 2022 года он в домашней встрече разгромил «Флориду» (10:2).