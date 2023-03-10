«Даллас» второй раз в своей истории забросил 10 шайб в матче НХЛ
В пятницу «Даллас» со счетом 10:4 обыграл «Баффало».
В пятницу «Даллас» со счетом 10:4 обыграл «Баффало».
ТАСС, 10 марта. «Даллас» со счетом 10:4 обыграл «Баффало» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Уайатт Джонстон (8-я минута), Джо Павелски (20), Джейми Бенн (20), Джоэл Кивиранта (29), Райан Сутер (31), Евгений Дадонов (50), Радек Факса (50, 52), Роопе Хинтц (53) и Мэйсон Маршмент (57). У проигравших отличились Джордан Гринвэй (20), Кайл Окпосо (30), Джефф Скиннер (44) и Виктор Олофссон (53). Нападающий «Далласа» Дадонов и защитник «Баффало» Илья Любушкин записали на свой счет по одной результативной передаче.
«Даллас» второй раз в своей истории сумел забросить 10 шайб в одном матче регулярного чемпионата НХЛ. Ранее команде покорилась эта отметка 7 февраля 2009 года в домашней игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2). В последний раз 10 шайб в матче НХЛ смог забросить «Монреаль» — 30 апреля 2022 года он в домашней встрече разгромил «Флориду» (10:2).
«Даллас» возглавляет турнирную таблицу Центрального дивизиона, набрав 83 очка в 65 матчах. «Баффало» располагается на шестой позиции с 68 очками после 64 игр. В следующем матче «Даллас» встретится на выезде с «Сиэтлом» 12 марта, «Баффало» днем ранее примет «Рейнджерс».