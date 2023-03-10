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11:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Малкин установил клубный рекорд Питтсбурга

Российский нападающий Евгений Малкин установил клубный рекорд «Питтсбург Пингвинс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает The Hockey News.

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В первом периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился в овертайме со счетом 3:4, Малкин получил двухминутное удаление. Таким образом, на счету 36-летнего россиянина стало 1050 штрафных минут в составе «Питтсбурга», что сделало его рекордсменом клуба по их количеству. Ранее рекорд принадлежал Кевину Стивенсу (1048 минут).

11 февраля Малкин вошел в число 50 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Благодаря двум передачам в матче против «Анахайм Дакс» форвард набрал 1200 очков за карьеру в лиге.

Малкин выступает в НХЛ с 2006 года. На протяжении всей карьеры он играет за «Питтсбург». Вместе с командой россиянин трижды выигрывал Кубок Стэнли.

Питтсбург
3:4ОТ
2:1, 1:0, 0:2
Айлендерс
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