Малкин установил клубный рекорд Питтсбурга

В первом периоде матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс», который завершился в овертайме со счетом 3:4, Малкин получил двухминутное удаление. Таким образом, на счету 36-летнего россиянина стало 1050 штрафных минут в составе «Питтсбурга», что сделало его рекордсменом клуба по их количеству. Ранее рекорд принадлежал Кевину Стивенсу (1048 минут).

11 февраля Малкин вошел в число 50 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Благодаря двум передачам в матче против «Анахайм Дакс» форвард набрал 1200 очков за карьеру в лиге.