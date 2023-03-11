«Флорида» выиграла третий матч НХЛ подряд, Бобровский отразил 21 бросок

ТАСС, 11 марта. «Флорида» в субботу в овертайме со счетом 4:3 обыграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отметились Сэм Беннетт (49-я минута), Сэм Райнхарт (49), Ээту Луостаринен (53), Брэндон Монтур (63). У «Чикаго» отличились Калеб Джонс (7), Борис Катчук (18), Коул Гутман (60).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GTkCcMUTl1k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.

«Флорида» одержала третью победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 72 очками в 66 матчах. «Чикаго» проиграл второй матч кряду и занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона с 50 очками в 65 матчах.

В следующем матче «Флорида» примет «Виннипег» 12 марта, «Чикаго» в этот же день на выезде сыграет с «Тампой».