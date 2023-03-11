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10:48 (мск), источник: ТАСС

«Флорида» выиграла третий матч НХЛ подряд, Бобровский отразил 21 бросок

Команда в овертайме победила «Чикаго», уступая к началу третьего периода со счетом 0:2.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 11 марта. «Флорида» в субботу в овертайме со счетом 4:3 обыграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отметились Сэм Беннетт (49-я минута), Сэм Райнхарт (49), Ээту Луостаринен (53), Брэндон Монтур (63). У «Чикаго» отличились Калеб Джонс (7), Борис Катчук (18), Коул Гутман (60).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.

«Флорида» одержала третью победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 72 очками в 66 матчах. «Чикаго» проиграл второй матч кряду и занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона с 50 очками в 65 матчах.

В следующем матче «Флорида» примет «Виннипег» 12 марта, «Чикаго» в этот же день на выезде сыграет с «Тампой».

В другом матче игрового дня «Анахайм» на выезде победил «Калгари» со счетом 3:1.

Флорида
4:3ОТ
0:2, 0:0, 3:1
Чикаго
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