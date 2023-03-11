«Флорида» выиграла третий матч НХЛ подряд, Бобровский отразил 21 бросок
Команда в овертайме победила «Чикаго», уступая к началу третьего периода со счетом 0:2.
Команда в овертайме победила «Чикаго», уступая к началу третьего периода со счетом 0:2.
ТАСС, 11 марта. «Флорида» в субботу в овертайме со счетом 4:3 обыграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Флориды» отметились Сэм Беннетт (49-я минута), Сэм Райнхарт (49), Ээту Луостаринен (53), Брэндон Монтур (63). У «Чикаго» отличились Калеб Джонс (7), Борис Катчук (18), Коул Гутман (60).
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.
«Флорида» одержала третью победу подряд в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и занимает четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона с 72 очками в 66 матчах. «Чикаго» проиграл второй матч кряду и занимает последнее, восьмое место в таблице Центрального дивизиона с 50 очками в 65 матчах.
В следующем матче «Флорида» примет «Виннипег» 12 марта, «Чикаго» в этот же день на выезде сыграет с «Тампой».
В другом матче игрового дня «Анахайм» на выезде победил «Калгари» со счетом 3:1.