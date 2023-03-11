Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал
Салават Юлаев
32
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Анахайм
13
Хоккей. НХЛ
12.03
Баффало
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо
Аризона
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Чикаго
ОТ
43
Все события
11:36 (мск), источник: Sport24

«Миннесота» отказалась выходить на разминку в радужных джерси из-за Капризова

Форвард Кирилл Капризов мог стать причиной отказа «Миннесоты Уайлд» от выхода на разминку в радужных джерси перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» 8 марта.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее «дикари» на официальном сайте объявили, что хоккеисты выйдут на предматчевую разминку в свитерах с радужными элементами, а клюшки спортсменов будут обмотаны радужной лентой. Однако этого не произошло по «организационному решению».

Как сообщает The Athletic, проблема с радужными джерси возникла у команд с российскими игроками после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Читайте также
«Этот болван нарочно сломал русского». Американцы впряглись за Капризова

Отмечается, что «Уайлд» отказались от своего плана из-за беспокойства о Капризове.

По данным источника, после нескольких дней размышлений о том, как справиться с ситуацией, и изучения российского закона, утром перед игрой с «Калгари» было принято решение не надевать эти джерси.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, объяснив это так: «Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии».

Затем «Рейнджерс», в составе которых также есть российские игроки, не надели форму с ЛГБТ-символикой, сославшись на «право каждого человека уважительно выражать свои убеждения».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Красавица-волейболистка полностью разделась, сделав откровенное фото в Международный женский день
MISS MAXIM похвасталась увеличенной грудью после операции: «Вот это сисюли мне сделали!»
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
11«Спартак» потерял очки в матче с «Уралом»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь