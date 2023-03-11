«Миннесота» отказалась выходить на разминку в радужных джерси из-за Капризова

Ранее «дикари» на официальном сайте объявили, что хоккеисты выйдут на предматчевую разминку в свитерах с радужными элементами, а клюшки спортсменов будут обмотаны радужной лентой. Однако этого не произошло по «организационному решению».

Как сообщает The Athletic, проблема с радужными джерси возникла у команд с российскими игроками после того, как в России был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ.

Отмечается, что «Уайлд» отказались от своего плана из-за беспокойства о Капризове.

По данным источника, после нескольких дней размышлений о том, как справиться с ситуацией, и изучения российского закона, утром перед игрой с «Калгари» было принято решение не надевать эти джерси.

Напомним, ранее российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов не вышел на раскатку перед матчем с «Анахайм Дакс» (5:2). Игрок отказался надеть свитер с символикой ЛГБТ, объяснив это так: «Мой выбор — оставаться верным себе и своей религии».