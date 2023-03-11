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11 марта, источник: ТАСС

«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ одержал 50 побед в одном регулярном чемпионате

Для этого команде понадобилось 64 матча.

Бостон
ДетройтНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 11 марта. «Бостон» обыграл «Детройт» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в субботу.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хампус Линдхольм (33-я минута), Патрис Бержерон (35) и Гарнет Хэтуэй (54). У проигравших отличились Эндрю Копп (2) и Алекс Чиассон (5). Результативную передачу сделал российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов.

«Бостон» установил рекорд, одержав 50 побед в регулярном чемпионате за 64 матча. Ранее рекорд принадлежал «Детройту» (сезон-1995/96) и «Тампе» (сезон-2018/19), которые одержали 50 побед в 66 играх.

«Бостон» лидирует в Атлантическом дивизионе, набрав 105 очков. «Детройт» занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе с 67 очками после 65 игр. В следующей встрече соперники вновь сыграют между собой в Детройте 12 марта.

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3:2
0:2, 2:0, 1:0
Детройт
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