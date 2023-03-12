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12:03 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» стал первым участником плей-офф Национальной хоккейной лиги

Клуб гарантировал себе участие в Кубке Стэнли после поражения «Нью-Йорк Айлендерс» от «Вашингтона».

БостонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 12 марта. «Вашингтон» в ночь на воскресенье победил «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Этот результат позволил «Бостону» первым гарантировать себе участие в плей-офф.

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Дилан Строум (7-я минута), Ти Джей Оши (20), Энтони Манта (45), Ник Дауд (53), Никлас Бекстрём (54), у хозяев отличился Пьер Энгвалль (6).

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился результативной передачей. Всего на его счету в нынешнем сезоне 62 очка (36 шайб + 26 передач).

Поражение «Айлендерс» досрочно вывело лидера регулярного чемпионата «Бостон» в плей-офф НХЛ. Подопечные Джима Монтгомери набрали 105 очков в 64 играх и уже не выпадут из кубковой восьмерки команд от Восточной конференции.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 71 очком в 67 матчах, «Айлендерс» располагаются на пятом месте с 76 очками в 68 матчах.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс» 15 марта, «Айлендерс» в этот же день в гостях встретятся с «Лос-Анджелесом».

Первые шайбы Наместникова за «Виннипег» и 400-я победа Салливана

В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома победил «Филадельфию» (5:1), российский форвард победившей команды Евгений Малкин отличился результативной передачей. Наставник хозяев Майк Салливан одержал 400-ю победу в НХЛ в статусе главного тренера, он работает в клубе с 2015 года и дважды приводил команду к победе в Кубке Стэнли (2016, 2017).

«Рейнджерс» на выезде обыграли «Баффало» (2:1 ОТ), победную шайбу забросил форвард Артемий Панарин, голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 32 броска из 33, а защитник хозяев Илья Любушкин отметился точным пасом. «Колорадо» дома обыграл «Аризону» (3:2 ОТ), голкипер хозяев Александр Георгиев отразил 18 бросков из 20. «Вегас» на выезде победил «Каролину» (4:0), «Коламбус» дома проиграл «Сент-Луису» (2:5), форварды гостей Павел Бучневич и Александр Торопченко записали на свой счет по одной результативной передаче.

«Нью-Джерси» на выезде победил «Монреаль» (3:1), единственную шайбу у хозяев забросил форвард Денис Гурьянов, «Тампа» дома обыграла «Чикаго» (3:1), защитник хозяев Михаил Сергачев отличился двумя передачами, форвард Никита Кучеров — одной. «Торонто» дома обыграл «Эдмонтон» (7:4), «Виннипег» на выезде победил «Флориду» (5:4 ОТ), российский форвард «Виннипега» Владислав Наместиков забросил две шайбы (первые в составе «Виннипега») и сделал результативную передачу, голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 22 броска из 27.

«Ванкувер» дома со счетом 5:2 обыграл «Оттаву», российский нападающий хозяев Андрей Кузьменко отметился дублем. На счету форварда, проводящего дебютный сезон в НХЛ, 32 шайбы, он вышел на чистое первое место среди снайперов команды в текущем сезоне, опередив шведа Элиаса Петтерссона (30 шайб).

«Даллас» в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл «Сиэтл». Голевой передачей в эпизоде с победным голом отметился российский нападающий Евгений Дадонов, проведший 470-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. «Нэшвилл» в гостях победил «Лос-Анджелес» (2:1 Б), в составе выездной команды дебютировал в НХЛ 22-летний нападающий Евгений Афанасьев, он стал 58-м россиянином, сыгравшим в текущем сезоне (лучший показатель с сезона-2004/05, рекордный показатель — 72 россиянина в сезоне-2000/01). «Сан-Хосе» на своем льду уступил «Миннесоте» (2:5), нападающий хозяев Александр Барабанов отметился голевой передачей.

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