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09:55 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ. Малкин сделал две передачи

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Питтсбург
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 13 марта. «Питтсбург» со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в ночь на понедельник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рикард Ракелль (7-я минута), Джейсон Закер (22) и Крис Летанг (62). У проигравших отличился Баркли Гудроу (12) и Крис Крайдер (50).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Он набрал очки в пятом матче подряд. За этот период нападающий не забросил ни одной шайбы, но записал на свой счет восемь передач. Малкин догнал Джереми Рёника в списке лучших бомбардиров НХЛ, на их счету по 1 216 очков, они делят 46-е место.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, а также защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов не набрали очков. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин провел матч в запасе. Решающую шайбу «Рейнджерс» пропустили в меньшинстве после удаления Панарина на две минуты.

«Рейнджерс» занимают 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 84 очка в 66 матчах. «Питтсбург» располагается на 4-й позиции с 78 очками по итогам 66 игр. В следующем матче «Рейнджерс» сыграют на своей площадке с «Вашингтоном» 15 марта. «Питтсбург» в этот же день примет «Монреаль».

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Питтсбург
3:2ОТ
1:1, 1:0, 0:1
Рейнджерс
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