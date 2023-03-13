«Питтсбург» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ. Малкин сделал две передачи

ТАСС, 13 марта. «Питтсбург» со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в ночь на понедельник.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рикард Ракелль (7-я минута), Джейсон Закер (22) и Крис Летанг (62). У проигравших отличился Баркли Гудроу (12) и Крис Крайдер (50).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Он набрал очки в пятом матче подряд. За этот период нападающий не забросил ни одной шайбы, но записал на свой счет восемь передач. Малкин догнал Джереми Рёника в списке лучших бомбардиров НХЛ, на их счету по 1 216 очков, они делят 46-е место.

Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, а также защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов не набрали очков. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин провел матч в запасе. Решающую шайбу «Рейнджерс» пропустили в меньшинстве после удаления Панарина на две минуты.