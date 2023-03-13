«Питтсбург» в овертайме обыграл «Рейнджерс» в матче НХЛ. Малкин сделал две передачи
Встреча завершилась со счетом 3:2.
Встреча завершилась со счетом 3:2.
ТАСС, 13 марта. «Питтсбург» со счетом 3:2 в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в ночь на понедельник.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Рикард Ракелль (7-я минута), Джейсон Закер (22) и Крис Летанг (62). У проигравших отличился Баркли Гудроу (12) и Крис Крайдер (50).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи. Он набрал очки в пятом матче подряд. За этот период нападающий не забросил ни одной шайбы, но записал на свой счет восемь передач. Малкин догнал Джереми Рёника в списке лучших бомбардиров НХЛ, на их счету по 1 216 очков, они делят 46-е место.
Российские нападающие «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко, а также защитник «Питтсбурга» Дмитрий Куликов не набрали очков. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин провел матч в запасе. Решающую шайбу «Рейнджерс» пропустили в меньшинстве после удаления Панарина на две минуты.
«Рейнджерс» занимают 3-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 84 очка в 66 матчах. «Питтсбург» располагается на 4-й позиции с 78 очками по итогам 66 игр. В следующем матче «Рейнджерс» сыграют на своей площадке с «Вашингтоном» 15 марта. «Питтсбург» в этот же день примет «Монреаль».