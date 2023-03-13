Что это было?! Невероятный гол русского хоккеиста в Америке — он забил головой

У «Вегас Голден Найтс» в ближайшие годы есть определенные шансы стать одной из самых российских команд Национальной хоккейной лиги. В фарм-клубе «Рыцарей» этот сезон начинали 5 наших хоккеистов — Даниил Мироманов, Павел Дорофеев, Иван Морозов, Максим Марушев и Даниил Чайка.

«Да, у нас в “Хендерсоне” образовалась Russian five, русская пятерка. Надеюсь, когда-нибудь получится выйти целой русской пятеркой на лед. Атмосфера в раздевалке приятная, здорово, что есть возможность поговорить по-русски с пацанами», — радовался подобному раскладу Мироманов.

Мечты поиграть вместе за вторую команду — это здорово, но очевидно, что главной целью для каждого россиянина из системы «Вегаса» всегда будет оставаться попадание в составе «Голден Найтс». В этом сезоне такой шанс выпал двум представителям русской пятерки: перенесший летом операцию Мироманов был вызван из «Хендерсона» в декабре, к этому моменту провел 14 матчей и успел набрать 6 очков, а Дорофеев провел три матча в НХЛ в конце 2022-го, после чего снова отправился в фарм до середины марта, хотя перед стартом чемпионата утверждал, что готов к лучшей лиге Северной Америки:

«Конечно, сезон важный, как в принципе и прошедший (тогда Дорофеев стал лучшим бомбардиром Хендерсона — прим. Sport24), но он будет более определяющим в моей карьере. Поставлю задачу проявить себя должным образом. Сначала — в тренировочном лагере, а потом как решит руководство. Думаю, что я готов к НХЛ. Я хорошо провел предсезонку и работал над всеми теми вещами, о которых мне говорили тренеры. Теперь все зависит от меня».

Очередной заход в основу начался для уроженца Нижнего Тагила максимально удачно. Воскресный матч против «Сент-Луиса» Павел открыл голевой передачей и первым очком в НХЛ — россиянин здорово отборолся с защитником Ником Ледди и помог отличиться Вильяму Карлссону.

Но самое интересное случилось в третьем периоде. После удачного дриблинга Райлли Смита и броска того же Карлссона, шайба прилетела в голову Дорофееву и от нее залетела в сетку. Павел даже рассмеялся — более странным способом дебютный гол в НХЛ забивали единицы.