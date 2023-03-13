Российский форвард «Вегаса» Дорофеев забросил дебютную шайбу в НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 25, 13.03.2023, 2:00 Сент-Луис 3 Вегас 5

ТАСС, 13 марта. «Вегас» со счетом 5:3 обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник в Сент-Луисе.

Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Вильям Карлссон (9-я минута), Джонатан Маршессо (21), Майкл Амадио (23), Павел Дорофеев (46), Алекс Пьетранжело (60). У «Сент-Луиса» отличились Якуб Врана (14), Джордан Кайру (36), Тайлер Питлик (44).

Также на счету Дорофеева результативная передача, россиянин набрал первые очки в НХЛ. 22-летний форвард является воспитанником уральской хоккейной школы, в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) он выступал за магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор». В 2019 году на драфте НХЛ нападающий был выбран «Вегасом» в третьем раунде под общим 79-м номером, дебют россиянина за клуб состоялся 13 октября 2021 года в матче против «Сиэтла», позже Дорофеев был переведен в фарм-клуб.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 25, 13.03.2023, 2:00 Тампа-Бэй 2 Виннипег 3

Соотечественник и одноклубник Дорофеева форвард Иван Барбашев отметился результативной передачей. Форвард выступал за «Сент-Луис» с 2017 по 2023 год и за это время выиграл Кубка Стэнли. Всего в нынешнем сезоне Барбашев набрал 35 очков (12 шайб + 23 передачи).

«Вегас» одержал третью победу подряд, команда занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 88 очков в 67 матчах. «Сент-Луис» располагается на шестом месте в таблице Центрального дивизиона с 63 очками в 66 играх. В следующем матче «Вегас» на выезде сыграет с «Филадельфией» 15 марта, «Сент-Луис» 16 марта примет «Миннесоту».