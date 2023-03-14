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12:34 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Каролины» Свечников выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Свечников получил травму колена в матче с «Вегасом» 12 марта.

КаролинаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Андрей Свечников получил травму колена и выбыл на неопределенный срок. Об этом во вторник заявил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

«В понедельник днем Андрею сделали МРТ и провели консультацию с врачами нашей команды. Мы продолжаем собирать информацию вместе с Андреем, чтобы принять лучшее решение для его здоровья. Мы предоставим дополнительную информацию после того, как решение будет принято», — сказал Уодделл.

Свечников получил травму в матче с «Вегасом» 12 марта (0:4) и не принимал участия в матче против «Нью-Джерси», который прошел на следующий день (0:3).

Свечникову 22 года, в текущем сезоне российский нападающий принял участие в 64 матчах, в которых набрал 55 очков, забросив 23 шайбы и отдав 32 голевые передачи. «Каролина» располагается на втором месте турнирной таблицы регулярного чемпионата НХЛ, у команды 94 очка после 65 матчей.

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