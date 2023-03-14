Хоккеист «Каролины» Свечников выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» Андрей Свечников получил травму колена и выбыл на неопределенный срок. Об этом во вторник заявил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

«В понедельник днем Андрею сделали МРТ и провели консультацию с врачами нашей команды. Мы продолжаем собирать информацию вместе с Андреем, чтобы принять лучшее решение для его здоровья. Мы предоставим дополнительную информацию после того, как решение будет принято», — сказал Уодделл.

Свечников получил травму в матче с «Вегасом» 12 марта (0:4) и не принимал участия в матче против «Нью-Джерси», который прошел на следующий день (0:3).