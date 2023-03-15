«Вашингтон» ужасен без Овечкина: команда снова проиграла и уже не думает о плей-офф

В Нью-Йорке на легендарном «Мэдисон-сквер-гарден» состоялась битва между «Рейнджерс» и «Вашингтоном». К сожалению, шикарная вывеска противостояния была испорчена отсутствием в составе гостей Александра Овечкина, который остался вне игры из-за травмы нижней части тела. Он пропустил лишь 53-й матч за карьеру в НХЛ, но должен вернуться на лед в самое ближайшее время.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/JTAM4LTpCbU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас для «Кэпиталз» присутствие капитана очень важно. За последние девять матчей без Овечкина «столичные» выиграли всего одну игру, и эта статистика весьма показательна. Задачу «Вашингтону» также усложнило отсутствие форварда Сонни Милано, который простудился и не успел восстановиться. Гости долго вкатывались в игру и нанесли первый бросок по воротам Игоря Шестеркина лишь спустя десять минут.

Неудивительно, что «Рейнджерс» быстро воспользовались аморфностью соперника и открыли счет уже на старте первого периода. Владимир Тарасенко все чаще играет вместе с Артемием Панариным и Микой Зибанежадом, и именно их звено убежало в быструю атаку. Артемий в этом эпизоде поучаствовал лишь косвенно, зато Владимир выдал классную передачу на шведского нападающего.

Вскоре «Вашингтон» включился в игру и даже ответил голом Николаса Обе-Кубеля, но всего через 15 секунд хозяева снова вышли вперед. Шестеркин шикарным пасом через всю площадку нашел Панарина, а тот помог Зибанежаду оформить дубль. Ни для кого не секрет, насколько здорово Игорь умеет работать клюшкой, и для него это первая результативная передача в сезоне. Осталось только дождаться гола.

Хозяева закончили период на кураже и еще до перерыва успели упрочить свое преимущество. Несмотря на набранное очко, Алексей Протас подвел партнеров и получил удаление. «Рейнджерс» долго плели кружева в зоне соперника, но Патрик Кейн все-таки прошил броском Дарси Кемпера. Адаптация звездного американца в Нью-Йорке идет полным ходом, и это уже его третья шайба за новую команду. Правда, в равных составах пока у Кейна получается не очень.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FJekMDNSxqk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Кэпиталз» же продолжаются проблемы с реализацией большинства, и сегодня впустую ушли четыре попытки. За первые две гости не нанесли ни одного броска в створ, а по окончании преимущества сразу же пропустили от Джейкоба Трубы. И все-таки «Вашингтону» стоит отдать должное. Команда не опустила руки и все чаще стала забирать инициативу. Особенно ударной получилась вторая половина встречи, когда гости заметно добавили остроты в атаке.

«Столичные» забросили дважды, но чуда все-таки не произошло. «Кэпиталз» не смогли отличиться в формате «четыре на три», а Шестеркин потащил мощнейший бросок Дилана Строума. Болельщикам «Рейнджерс» это очень понравилось, и они снова начали дружно скандировать имя российского голкипера. На трибунах «Мэдисон-сквер-гарден», как всегда, было оживленно и не обошлось без звездных гостей. На матч заглянул известный боец UFC Конор Макгрегор, который после игры тепло пообщался с Хенриком Лундквистом.

«Бродвейцы» не могли ударить в грязь лицом, и Джимми Веси поставил точку броском по пустым воротам. На днях аналитический сайт MoneyPuck оценил шансы «Вашингтона» на плей-офф в 6,9 процента, но, кажется, теперь они стали еще меньше. Конечно, не без помощи Шестеркина. Игорь отразил 28 бросков и был признан третьей звездой матча. Он настолько поглощен игрой, что в порыве эмоций вырвал клюшку у Протаса и выбросил ее в сторону. Такой заряженный Шестеркин нужен «Рейнджерс» в плей-офф как воздух.