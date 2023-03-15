Трое россиян отметились голевыми передачами за «Рейнджерс» в матче НХЛ против «Вашингтона»

ТАСС, 15 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома со счетом 5:3 обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на тсреду.

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (5-я и 15-я минуты), Патрик Кейн (19), Джейкоб Труба (25), Джимми Веси (58). У «Вашингтона» отличились Николя Обе-Кюбель (15), Мэтт Ирвин (33), Ник Дауд (52).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 25, 15.03.2023, 2:00 Рейнджерс 5 Вашингтон 3

По одной результативной передаче отдали нападающие «Рейнджерс» Владимир Тарасенко и Артемий Панарин, а также голкипер хозяев Игорь Шестеркин. Тарасенко отдал 25-ю голевую передачу в текущем сезоне, Панарин — 54-ю, для Шестеркина голевой пас в игре с «Вашингтоном» стал дебютным в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Шестеркин отразил 28 бросков из 31 и одержал 30-ю победу в текущем сезоне при 11 поражениях. Он был признан третьей звездой матча.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не принимал участия в матче из-за травмы. Его одноклубники нападающий Евгений Кузнецов и защитник Александр Алексеев не отметились результативными действиями.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Рейнджерс» занимает третье место с 86 очками в 67 играх, «Вашингтон» набрал 71 очко после 68 встреч и идет шестым. В следующем матче «Рейнджерс» примет «Питтсбург» 17 марта, «Вашингтон» днем ранее на своем льду сыграет с «Баффало».

Малкин вышел на 45-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 25, 15.03.2023, 2:00 Питтсбург 4 Монреаль 6

«Питтсбург» на своем льду со счетом 4:6 уступил «Монреалю». Российский нападающий хозяев Евгений Малкин забросил шайбу и отдал результативную передачу. На счету россиянина теперь 1 218 очков (468 шайб + 750 передач) за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он обошел канадца Ларри Мерфи и занимает 45-е место в истории лиги. Нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов забросил шайбу в третьем матче подряд. Всего на счету 25-летнего россиянина 14 очков (6 + 8) в 52 играх текущего сезона.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 25, 15.03.2023, 2:00 Нью-Джерси 1 Тампа-Бэй 4

В других матчах игрового дня «Каролина» дома со счетом 5:3 обыграла «Виннипег», «Детройт» в гостях уступил «Нэшвиллу» (1:2). «Тампа» в гостях со счетом 4:1 обыграла «Нью-Джерси», нападающий гостей Никита Кучеров отметился одной заброшенной шайбой и стал второй звездой матча, его партнер по команде защитник Михаил Сергачев отдал результативную передачу. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 22 броска из 23.

«Вегас» в гостях обыграл «Филадельфию» (5:3). В составе победителей две шайбы забросил нападающий Иван Барбашев, которого признали третьей звездой встречи. Одноклубник Барбашева 22-летний нападающий Павел Дорофеев забросил вторую шайбу в НХЛ, он отличился голом во втором матче подряд.