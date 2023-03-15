Нападающий «Ванкувера» Кузьменко набрал 60-е очко в 65-м матче в НХЛ

ТАСС, 15 марта. «Ванкувер» дома со счетом 5:2 обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на среду.

В составе победителей шайбы забросили Фил Ди Джузеппе (2-я минута), Андрей Кузьменко (7), Энтони Бовилье (32), Гийом Бризбуа (45), Джей Ти Миллер (57). У «Далласа» отличились Уайатт Джонстон (21), Джейми Бенн (40).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 25, 15.03.2023, 5:00 Ванкувер 5 Даллас 2

Кузьменко забросил 33-ю шайбу и набрал 60-е очко, на счету российского нападающего также 27 результативных передач в 65 играх. Он проводит дебютный сезон в НХЛ. Кузьменко отличился в третьем матче подряд, ранее нападающий забросил одну шайбу в игре с «Анахаймом» (3:2 ОТ) и две во встрече с «Оттавой» (5:2). Одноклубники Кузьменко нападающие Василий Подколзин и Виталий Кравцов, а также форвард «Далласа» Евгений Дадонов не отметились результативными действиями.

«Ванкувер» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, команда набрала 63 очка в 66 играх. «Даллас» лидирует в Центральном дивизионе с 87 очками после 68 встреч. В следующем матче «Ванкувер» в гостях сыграет с «Аризоной» 17 марта, «Даллас» в этот же день на выезде встретится с «Эдмонтоном».