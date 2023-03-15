Рекорд российского хоккеиста в НХЛ побили
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд Кучерова по очкам за сезон НХЛ в XXI веке.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд Кучерова по очкам за сезон НХЛ в XXI веке.
Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил рекорд по количеству набранных очков в сезоне в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.
Канадский форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3). Теперь на счету Макдэвида 129 очков (56 шайб + 73 передачи) в 68 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.
Канадец побил рекорд российского нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который набрал 128 очков (41+87) в сезоне-2018/19.
Рекорд НХЛ по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата принадлежит бывшему хоккеисту «Эдмонтона» Уэйну Гретцки. В сезоне-1985/86 он набрал 215 очков (52+163).