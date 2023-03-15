Рекорд российского хоккеиста в НХЛ побили

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил рекорд по количеству набранных очков в сезоне в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.

Канадский форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3). Теперь на счету Макдэвида 129 очков (56 шайб + 73 передачи) в 68 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Канадец побил рекорд российского нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который набрал 128 очков (41+87) в сезоне-2018/19.