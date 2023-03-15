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10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рекорд российского хоккеиста в НХЛ побили

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд Кучерова по очкам за сезон НХЛ в XXI веке.

Эдмонтон
Оттава
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид установил рекорд по количеству набранных очков в сезоне в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.

Канадский форвард забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче с «Оттавой Сенаторз» (6:3). Теперь на счету Макдэвида 129 очков (56 шайб + 73 передачи) в 68 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Канадец побил рекорд российского нападающего клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, который набрал 128 очков (41+87) в сезоне-2018/19.

Рекорд НХЛ по количеству набранных очков в матчах регулярного чемпионата принадлежит бывшему хоккеисту «Эдмонтона» Уэйну Гретцки. В сезоне-1985/86 он набрал 215 очков (52+163).

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Эдмонтон
6:3
2:2, 3:0, 1:1
Оттава
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