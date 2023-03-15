Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс»
Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.
Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.
«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 5:2 (0:1, 4:1, 1:0). В составе победителей отличились Блейк Лизотт (22-я минута), Дрю Даути (27), Алекс Иафалло (28), Тревор Мур (33) и Куинтон Байфилд (60). У «Айлендерс» шайбы забросили Пьер Энгвалл (12) и Жан-Габриэль Пажо (38).
Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отдал две результативные передачи. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 36.
«Лос-Анджелес» (87 очков, 68 матчей) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Айлендерс» (76 очков, 69 игр) идут на пятой позиции в Столичном дивизионе.