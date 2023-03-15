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10:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс»

Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ.

Лос-Анджелес
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Источник: AP 2022

«Лос-Анджелес Кингз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 5:2 (0:1, 4:1, 1:0). В составе победителей отличились Блейк Лизотт (22-я минута), Дрю Даути (27), Алекс Иафалло (28), Тревор Мур (33) и Куинтон Байфилд (60). У «Айлендерс» шайбы забросили Пьер Энгвалл (12) и Жан-Габриэль Пажо (38).

Российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отдал две результативные передачи. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 броска из 36.

«Лос-Анджелес» (87 очков, 68 матчей) занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Айлендерс» (76 очков, 69 игр) идут на пятой позиции в Столичном дивизионе.

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Лос-Анджелес
5:2
0:1, 4:1, 1:0
Айлендерс
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