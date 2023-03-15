Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Айлендерс»

Встреча в Лос-Анджелесе завершилась со счетом 5:2 (0:1, 4:1, 1:0). В составе победителей отличились Блейк Лизотт (22-я минута), Дрю Даути (27), Алекс Иафалло (28), Тревор Мур (33) и Куинтон Байфилд (60). У «Айлендерс» шайбы забросили Пьер Энгвалл (12) и Жан-Габриэль Пажо (38).