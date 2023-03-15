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09:58 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» проиграл все шесть матчей в текущем сезоне НХЛ, когда не играл Овечкин

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз».

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

В матче из-за травмы нижней части тела не принимал участие капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Примечательно, что столичный клуб проиграл все шесть матчей текущего сезона НХЛ, в которых россиянин не принимал участие из-за различных причин.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт завтра, 16 марта. На домашней площадке столичный клуб примет «Баффало Сэйбрз». Участие Овечкина в этом матче находится под вопросом. Россиянин отстаёт от рекорда Уйэна Гретцки по голам на 78 шайб. «Вашингтон» занимает 11 место в таблице Восточной конференции НХЛ, отставая от зоны плей-офф на пять очков.

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Рейнджерс
5:3
3:1, 1:1, 1:1
Вашингтон
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