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10:39 (мск), источник: Sport24

Овечкин вернулся по-королевски! Напугал соперников, забил необычный гол и привел «Вашингтон» к победе

У Кузнецова — гол и реализованный буллит.

Вашингтон
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Источник: Reuters

Александр Овечкин не любит пропускать матчи — это всем известно. Пропустив предыдущую встречу из-за травмы нижней части тела, капитан «Вашингтона» должен был перед матчем с «Баффало» решить, станет ли он продолжать лечиться, или же рискнет выйти на площадку. Проведя разминку, Ови решил, что играть он вполне в состоянии.

Причем не только играть, но и отдавать голевые передачи, и даже забивать.

В первом периоде Александр Великий напугал соперников замахом и записал на свой счет результативный ассист.

А в начале третьего, когда «Вашингтон» «горел» со счетом 2:4, и имел все шансы проиграть, Овечкин вовремя включился и забил необычный для себя гол — подправил летящую шайбу после броска Ван Римсдайка.

С этой шайбы началось «возвращение» хозяев, которые после шайбы Тома Уилсона на предпоследней минуте смогли уйти от поражения и перевели игру в овертайм. Когда же дело дошло до серии штрафных бросков, то у «Вашингтона» изначально было больше шансов, так как в их составе есть мастера этого дела — Евгений Кузнецов и Ти Джей Оши.

Кузнецов забил и в игре, добравшись до отметки в дюжину голов за регулярный чемпионат. Шайба получилась истинно российской, так как была заброшена с передачи Александра Алексеева.

Не остался в стороне и наш парень из «Баффало» Илья Любушкин. Именно он открыл счет в матче, мощно выстрелив с кистей издали. Попал Любушкин просто идеально, сняв паутину с девятки.

«Овечкин вернулся и сразу вдохновил партнеров. Этот парень очень важен для команды, он в очередной раз подтвердил это», — сказал комментатор матча на телеканале NBC Крейг Лафлин. Именно Александр получил командный переходящий приз (скакалку), как лучший игрок команды в матче.

«В это время года нельзя пропускать ни одного матча. Как здоровье? У меня все хорошо», — отверг Овечкин все подозрения после игры.

Не обошлось и без очередной порции статистических плюшек для Овечкина. Он сократил отставание от Уэйна Гретцки в историческом голевом зачете (осталось 78) и вышел на единоличное четвертое место по голам, забитым дома. Таких шайб у Ови 402 и он на одну обогнал легенду «Вашингтона» Майка Гартнера. 411 домашних голов у Яромира Ягра, 449 — у Горди Хоу, а у Гретцки — 492 и этот рекорд трудновато будет побить.

Вашингтон
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Баффало
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