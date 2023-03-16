Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Айлендерс
36
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
Миннесота
58
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Баффало
Б
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Колорадо
Б
12
Все события
09:53 (мск), источник: ТАСС

Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, до рекорда Гретцки — 77 голов

Российский нападающий «Вашингтона» был признан первой звездой матча против «Баффало».

Вашингтон
Баффало
Колорадо
ТоронтоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 16 марта. «Вашингтон» со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 25, 16.03.2023, 2:00

Вашингтон5Баффало4Б

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (11-я минута), Евгений Кузнецов (42), Александр Овечкин (51), Том Уилсон (59). У «Баффало» отличились Илья Любушкин (5), Джон-Джейсон Петерка (9), Тайсон Джост (19) и Земгус Гиргенсонс (46). Овечкин также отметился результативной передачей, голевой пас на счету его одноклубника защитника Александра Алексеева.

Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и был первой звездой матча. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне Овечкин набрал 64 очка (37 шайб + 27 передач) в 63 играх. Кузнецов забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне, россиянин также реализовал буллит в послематчевой серии. Любушкин забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также на счету игрока 11 голевых передач после 53 игр.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 73 очка после 69 игр. «Баффало» идет пятым в Атлантическом дивизионе, у команды 72 очка после 67 встреч. В следующем матче «Вашингтон» дома сыграет с «Сент-Луисом» 18 марта, «Баффало» в этот же день на выезде встретится с «Филадельфией».

В другом матче игрового дня «Колорадо» на выезде со счетом 2:1 после серии буллитов победил «Торонто». Ворота обеих команд защищали российские вратари: Александр Георгиев, выступающий за «Колорадо», отразил 17 бросков из 18, Илья Самсонов из «Торонто» — 28 из 29. Георгиева признали первой звездой встречи, Самсонова — второй.

Читайте также
Торонто
1:2Б
1:1, 0:0, 0:0, 0:0
Колорадо
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь