Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, до рекорда Гретцки — 77 голов

ТАСС, 16 марта. «Вашингтон» со счетом 5:4 после серии буллитов обыграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 25, 16.03.2023, 2:00 Вашингтон 5 Баффало 4 Б

В составе победителей шайбы забросили Ти Джей Оши (11-я минута), Евгений Кузнецов (42), Александр Овечкин (51), Том Уилсон (59). У «Баффало» отличились Илья Любушкин (5), Джон-Джейсон Петерка (9), Тайсон Джост (19) и Земгус Гиргенсонс (46). Овечкин также отметился результативной передачей, голевой пас на счету его одноклубника защитника Александра Алексеева.

Овечкин забросил 817-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и был первой звездой матча. Он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). В текущем сезоне Овечкин набрал 64 очка (37 шайб + 27 передач) в 63 играх. Кузнецов забросил 12-ю шайбу в текущем сезоне, россиянин также реализовал буллит в послематчевой серии. Любушкин забросил вторую шайбу в текущем сезоне, также на счету игрока 11 голевых передач после 53 игр.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 73 очка после 69 игр. «Баффало» идет пятым в Атлантическом дивизионе, у команды 72 очка после 67 встреч. В следующем матче «Вашингтон» дома сыграет с «Сент-Луисом» 18 марта, «Баффало» в этот же день на выезде встретится с «Филадельфией».