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11:20 (мск), источник: Sport24

«Айлендерс» победили «Анахайм». Сорокин совершил 20 спасений, Романов очков не набрал

«Анахайм» на своем поле проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.

Анахайм
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Источник: Reuters

В составе «Дакс» шайбу забрасывали Макс Джонс и Кевин Шаттенкирк, оформивший дубль. За «Айлендерс» забили Хадсон Фашинг, Брок Нельсон (дубль), Пьер Энгвалл, Зак Паризе и Кайл Палмьери.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин совершил 20 сэйвов, а защитник Александр Романов очков не набрал.

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Анахайм
3:6
2:1, 0:2, 1:3
Айлендерс
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