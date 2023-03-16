«Айлендерс» победили «Анахайм». Сорокин совершил 20 спасений, Романов очков не набрал
«Анахайм» на своем поле проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.
Анахайм
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«Анахайм» на своем поле проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:6.
В составе «Дакс» шайбу забрасывали Макс Джонс и Кевин Шаттенкирк, оформивший дубль. За «Айлендерс» забили Хадсон Фашинг, Брок Нельсон (дубль), Пьер Энгвалл, Зак Паризе и Кайл Палмьери.
Российский вратарь «Нью-Йорка» Илья Сорокин совершил 20 сэйвов, а защитник Александр Романов очков не набрал.