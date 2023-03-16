Сумасшествие в матче НХЛ: вратарь полез в драку, Бучневич оформил хет-трик

Павел Бучневич оформил второй хет-трик в карьере в НХЛ. Однако российская суперзвезда «Сент-Луис Блюз» вряд ли испытывает от этого радость.

«Сент-Луис» и «Миннесота» приучили зрителей и болельщиков к искрометному во всех смыслах хоккею в своих очных матчах. Еще в прошлом розыгрыше плей-офф НХЛ соперники устроили самую настоящую бойню, а в нынешнем чемпионате продолжили выяснение отношений на повышенных тонах. Сегодня градус достиг своего максимума. В матче, в котором ни для тех, ни для других принципиально ничего не решалось, произошло так много событий, что впечатлений хватит на оставшуюся часть регулярного сезона.

Сотрудники медиаслужбы «Блюз» во время подготовки анонса к игре явно что-то подозревали, раз на заглавное фото к соответствующей статье поставили коллаж с Павлом Бучневичем и Райаном Хартманом. Именно они стали двумя главными звездами встречи, если вести речь исключительно о хоккее.

Хартман положил начало голевой феерии в исполнении «Миннесоты», ассистировав Йоэлю Эрикссону Эку, а затем и оформив дубль. И пусть 3 очка (2+1) на фоне восьми голов «Уайлд» выглядят не так колоритно, но сам Хартман проделал много полезной работы.

Эффектное шоу исполнил и Павел Бучневич. Российский форвард «Блюз» оформил свой второй хет-трик в карьере в НХЛ. Первый случился еще 17 апреля 2021 года, когда Павел отмечал свой 26-й день рождения в джерси «Рейнджерс». «Это лучший подарок себе на день рождения. Жаль, что этот праздник только раз в году», — говорил тогда Бучневич. Впрочем, следующего хет-трика ему пришлось ждать почти ровно 2 года.

Россиянин забросил по шайбе в каждом из периодов. Именно он открыл счет в матче, затем ему пришлось восстанавливать статус-кво, а под конец встречи результат был определен с солидным запасом у «Миннесоты», потому третий гол Бучневича (он же пятый — для «Сент-Луиса») ничего не решал.

Это понимал и сам Павел, который демонстративно не проявил радости и пытался сделать все возможное для камбэка. Форвард «Блюз» стал седьмым российским игроком в текущем сезоне НХЛ, кто забросил 3 шайбы и более в одной игре:

Андрей Свечников (дважды, в матчах против «Эдмонтона»);

Андрей Кузьменко (в матче против «Анахайма»);

Александр Овечкин (дважды, в матчах против «Чикаго» и против «Монреаля»);

Кирилл Марченко (в матче против «Каролины»);

Артемий Панарин (оформил покер в матче против «Каролины»);

Кирилл Капризов (в матче против «Коламбуса»);

Павел Бучневич (в матче против «Миннесоты»).

Но, к сожалению или к счастью, была в прошедшем матче и не хоккейная доля. После гола Райана Хартмана, установившего счет 5:4 в пользу «Уайлд», голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон «слетел с катушек». Канадец известен своим вспыльчивым и непростым характером, он достаточно регулярно позволяет себе вступать в конфликты и перепалки с оппонентами. Но сегодня он превзошел самого себя и одним джебом снес форварда «Миннесоты» с ног после того, как тот, празднуя заброшенную шайбу, случайно задел Джордана. На ситуацию отреагировал даже Марк-Андре Флери, который оголил кулаки и сбросил с себя маску, чтобы подраться с оппонентом. Судьи оказались против.

«Если честно, я уважаю Райана. Он играет жестко, и для меня это не проблема. Возможная драка с Флери? Это было чисто наш момент, но… Как и в случае с Хартманом, у меня нет ничего, кроме уважения к нему. Флери — легендарный вратарь», — высказался Биннингтон после матча, который он, естественно, досматривал в раздевалке.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tZ9DtnfF55o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Крупный счет матча 8:5 — вишенка на торте. Для «Миннесоты» это всего седьмой случай, когда команда из Сент-Пола забросила 8 шайб. И только итог противостояния ни на что не повлиял: «дикари» комфортно себя ощущают в топ-4 Западной конференции, а «Блюз» уже вряд ли рассчитывают на попадание в плей-офф.