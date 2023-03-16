Овечкин сравнялся с легендой НХЛ Бреттом Халлом по голам за сезон для игрока 37+ лет

Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Овечкин показал четвёртый результат по количеству шайб, заброшенных в рамках одного сезона игроков в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиян сравнялся с легендарным Бреттом Халлом (37 в сезоне-2002/2003). Больше Овечкина забили только Горди Хоу (39 в сезоне-1967/1968; 44 в сезоне-1968/1969) и Джонни Буцик (40 в сезоне-1972/1973).