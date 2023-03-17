Сын Овечкина провел тренировку в хоккейной экипировке под присмотром отца
Старший сын капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей вышел на лед тренировочной аренды клуба НХЛ в хоккейной экипировке.
Старший сын капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергей вышел на лед тренировочной аренды клуба НХЛ в хоккейной экипировке.
4-летний Сергей, на котором была форма «Столичных», тренировался под присмотром отца, который наблюдал за происходящим от бортика вместе со своей матерью Татьяной Овечкиной.
Видео в соцсетях опубликовала супруга Александра Овечкина Анастасия.