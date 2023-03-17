Три передачи российских игроков принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3. Победу «Тампе» принесли три результативные передачи российских игроков. Один пас совершил форвард Никита Кучеров, у Михаила Сергачева ассистентский дубль.

Всего в активе Сергачева 51 очко по системе «гол плюс пас» в 57 матчах сезона-2022/2023. Таким образом, он стал девятым российским защитником в истории НХЛ, заработавшим 50 и более баллов за сезон. Кучеров набрал 97 очков в 69 играх.