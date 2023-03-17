Российский форвард «Ванкувера» повторил рекорд Буре

В матче против «Аризоны Койотис» россиянин открыл счет на пятой минуте. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Аризоны». В целом в сезоне-2022/2023 нападающий забросил 34 шайбы в 66 играх. Всего в его активе 61 очко по системе «гол плюс пас».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ZJCiS7FOmKc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний Кузьменко пополнил состав «Ванкувера» в октябре 2022 года. Он отметился заброшенной шайбой в первом же матче в лиге, поразив ворота соперников во втором периоде встречи с «Эдмонтон Ойлерс». Хоккеист также известен по выступлениям за СКА и ЦСКА.