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12:05 (мск), источник: Sport24

Тренер «Миннесоты» рассказал о ходе восстановления Капризова

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон рассказал о самочувствии нападающего Кирилла Капризова.

МиннесотаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

9 марта российский хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:2). Капризов досрочно покинул лед из-за полученной травмы в третьем периоде. Канадский защитник «Джетс» Логан Стэнли, ростом 2 метра и 1 сантиметр, применил против россиянина (1,78 м) силовой прием, навалившись всем телом на него. Капризов не устоял на льду и упал, растянувшись в шпагат. Канадец на некоторое мгновение буквально вдавил россиянина в лед.

Позднее стало известно, что пропустит от трех до четырех недель из-за травмы нижней части тела.

«Его восстановление идет по плану. Ожидается, что Кирилл вернется в строй через три-четыре недели», — цитирует тренера журналист Джо Смит в соцсетях.

В текущем сезоне Капризов набрал 74 (39+35) очка в 65 матчах «регулярки».

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