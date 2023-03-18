Тренер «Миннесоты» рассказал о ходе восстановления Капризова

9 марта российский хоккеист получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (4:2). Капризов досрочно покинул лед из-за полученной травмы в третьем периоде. Канадский защитник «Джетс» Логан Стэнли, ростом 2 метра и 1 сантиметр, применил против россиянина (1,78 м) силовой прием, навалившись всем телом на него. Капризов не устоял на льду и упал, растянувшись в шпагат. Канадец на некоторое мгновение буквально вдавил россиянина в лед.