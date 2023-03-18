«Анахайм» и «Коламбус» забросили одиннадцать шайб в матче НХЛ
Хоккеисты «Анахайма» победили «Коламбус» со счетом 7:4 в домашнем матче НХЛ.
Хоккеисты «Анахайма» победили «Коламбус» со счетом 7:4 в домашнем матче НХЛ.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Анахайм Дакс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Анахайме завершилась со счетом 7:4 (2:2, 1:1, 4:1). У победителей шайбы забросили Тревор Зеграс (4-я минута), Скотт Харрингтон (15, 60), Макс Комтуа (24), Трой Терри (43), Макс Джонс (58) и Райан Строум (60). В составе «Коламбуса» отличились Ник Бланкенбург (11), Бун Дженнер (20), Коул Силлинджер (37) и Патрик Лайне (47).
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-3».
«Анахайм» впервые в текущем сезоне забросил семь шайб. Клуб с 56 очками в 69 матчах занимает седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, «Коламбус» располагается на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе, набрав в 68 встречах 49 очков.