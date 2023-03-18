Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Коламбус
74
Хоккей. НХЛ
20:00
Детройт
Колорадо
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота
Бостон
Хоккей. НХЛ
21:00
Нэшвилл
Виннипег
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон
Сент-Луис
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Каролина
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Баффало
52
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
Эдмонтон
Все события
11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Анахайм» и «Коламбус» забросили одиннадцать шайб в матче НХЛ

Хоккеисты «Анахайма» победили «Коламбус» со счетом 7:4 в домашнем матче НХЛ.

Анахайм
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Анахайм Дакс» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Анахайме завершилась со счетом 7:4 (2:2, 1:1, 4:1). У победителей шайбы забросили Тревор Зеграс (4-я минута), Скотт Харрингтон (15, 60), Макс Комтуа (24), Трой Терри (43), Макс Джонс (58) и Райан Строум (60). В составе «Коламбуса» отличились Ник Бланкенбург (11), Бун Дженнер (20), Коул Силлинджер (37) и Патрик Лайне (47).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-3».

«Анахайм» впервые в текущем сезоне забросил семь шайб. Клуб с 56 очками в 69 матчах занимает седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона, «Коламбус» располагается на последней, восьмой строчке в Столичном дивизионе, набрав в 68 встречах 49 очков.

Анахайм
7:4
2:2, 1:1, 4:1
Коламбус
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Думает только о рекорде': в Америке 'наехали' на Овечкина
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
18«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь