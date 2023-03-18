Овечкин броском сбил шлем с вратаря соперников

Встреча завершилась победой «Сент-Луиса» со счетом 5:2. Инцидент произошел в третьем периоде. Арбитры вынуждены были остановить матч, вратарь не пострадал. «Все знают, какой бросок у Овечкина, я старался. Этот, кажется, влетел мне в подбородок. Шайба летела со скоростью 144 километра в час? Да, ощущения не очень», — прокомментировал ситуацию Хофер.

Матч против «Вашингтона» стал для 22-летнего Хофера первым после возвращения из Американской хоккейной лиги (АХЛ), где он играл за «Спрингфилд Тандербердс». Контракт с «Сент-Луисом» он подписал в 2021 году.