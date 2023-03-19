Коннор Макдэвид установил уникальное достижение в НХЛ в XXI веке

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид забросил шестую шайбу своей команды, добавив к этому ещё две результативные передачи. Канадский форвард сегодня провёл 20-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, в котором ему удалось набрать минимум три очка за игру. Капитан «нефтяников» установил уникальное достижение в XXI веке, став первым игроком в этом столетии с подобным достижением в североамериканской лиге.