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10:29 (мск), источник: ТАСС

Форвард «Рейнджерс» Панарин обошел Ларионова в списке лучших российских бомбардиров в НХЛ

В ночь на воскресенье россиянин оформил дубль в матче против «Питтсбурга» и стал третьей звездой встречи.

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 19 марта. «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 6:0 победил «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на воскресенье в Нью-Йорке.

Заброшенными шайбами отметились Мика Зибанежад (6-я минута), Артемий Панарин (20, 37), Владимир Тарасенко (24), Крис Крайдер (27), Джейкоб Труба (29).

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Российский нападающий «Рейнджерс» Панарин набрал 645-е и 646-е очко (209 шайб + 437 передач) в 577 матче в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на 15-е место в списке лучших российских бомбардиров лиги. Он обошел двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного обладателя Кубка Стэнли и нынешнего главного тренера нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» Игоря Ларионова, на счету которого 644 очка (169 + 475) в 921 матче, лидером списка является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин — 1 475 очков (817 + 658). Всего на счету Панарина в нынешнем сезоне 77 очков (22 + 55).

Тарасенко, помимо гола, отличился в матче результативной передачей, всего на его счету в нынешнем сезоне 42 очка (15 + 27). Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й в карьере в НХЛ, в матче с «Питтсубргом» он отразил все 33 броска. Шестеркина признали первой звездой матча, Панарина — третьей.

Форвард «Рейнджерс» Патрик Кейн отличился в матче двумя результативными передачами, набрав 1 232 очка (449 + 783) в 1 169 матчах в НХЛ, он делит второе место в списке лучших американских бомбардиров лиги с Филом Хаусли. Лидером является Майк Модано — 1 374 очка (561 + 813) в 1 499 матчах.

В турнирной таблице Столичного дивизиона «Рейнджерс» с 90 очками в 69 матчах занимает третье место, «Питтсбург» с 78 очками в 69 встречах расположился на пятой строчке. В следующем матче «Рейнджерс» примет «Нэшвилл» 20 марта, «Питтсбург» на следующий день дома сыграет с «Оттавой».

Очки россиян из «Тампы» и достижение Макдэвида

В других матчах игрового дня «Колорадо» на выезде победил «Детройт» (5:1), нападающий гостей Валерий Ничушкин отличился результативной передачей, его одноклубник вратарь Александр Георгиев отразил 33 броска из 34 и был признан третьей звездой матча. «Миннесота» дома уступила «Бостону» (2:5).

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«Виннипег» на выезде одолел «Нэшвилл» (3:2 ОТ), в составе победителей результативная передача на счету нападающего Владислава Наместникова. «Сиэтл» дома уступил «Эдмонтону» (4:6). Канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал в матче 3 очка (1 + 2). Он провел 20-й матч в нынешнем сезоне НХЛ, в котором ему удалось набрать минимум три очка за игру и стал первым игроком в ХХI веке с подобным достижением. Всего на счету Макдэвида в нынешнем сезоне 134 очка (58 + 76) в 70 матчах. Канадец лидирует в списках лучших бомбардиров, снайперов и ассистентов сезона.

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«Каролина» на выезде победила «Филадельфию» (5:4 ОТ). «Флорида» дома обыграла «Нью-Джерси» (4:2), голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 33 броска из 35. «Торонто» в гостях одолел «Оттаву» (5:4 — после серии буллитов). «Тампа» дома победила «Монреаль» (5:3), нападающий хозяев Никита Кучеров и его одноклубник защитник Михаил Сергачев отдали по две результативные передачи. Сергачева признали второй звездой матча. Заброшенной шайбой в составе проигравших отметился нападающий Денис Гурьянов.

«Даллас» на выезде победил «Калгари» (6:5 ОТ), «Ванкувер» в гостях обыграл «Лос-Анджелес» (3:2 — после серии буллитов). «Аризона» дома одолела «Чикаго» (4:2), вратарь хозяев Иван Просветов отразил 32 броска из 34. «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде победил «Сан-Хосе» (4:1), голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 29 бросков из 30 и стал второй звездой матча. Его одноклубник защитник Александр Романов отметился результативной передачей.

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