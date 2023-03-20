Овечкина просто жалко! Великий русский снайпер забил два и сражался в одиночку, но этот «Вашингтон» не спасти

Потерю Кирилла Капризова многие рассматривали в качестве приговора для «Миннесоты». Такое мнение тяжело назвать заблуждением — каждый, кто видел хоть один матч «Уайлд» в последних двух сезонах, наверняка ловил себя на мысли о зависимости клуба из Сент-Пола от своей главной звезды. Но на деле оказалось, что парням Дина Эвасона вполне по силам добиваться положительного результата и без помощи олимпийского чемпиона.

«Вашингтон» на матч против «Дикарей» тоже вышел далеко не в самом оптимальном составе. Основной кипер «Столичных» Дарси Кемпер получил травму верхней части тела на недавней тренировке, поэтому место в рамке занял Чарли Линдгрен. Степень важности этой потери для команды Александра Овечкина можно продемонстрировать с помощью одного статистического показателя — в 9 из 10 последних матчей Кемпер выходил в основе «Кэпс». Не исключено, что именно это обстоятельство спровоцировало провал гостей в самом начале встречи.

Для «Вашингтона» матч начался обескураживающе. Уже на 50-й секунде первого периода Мэтт Болди зажег красный фонарь за спиной Линдгрена.

А меньше чем через 4 минуты лидер «Уайлд» повторил этот трюк и поставил Овечкина и компанию в крайне незавидное положение. Ассистентом в обоих шайбах Болди выступил бывший форвард «Вашингтона» Маркус Юханссон, для которого эта встреча наверняка имела принципиальное значение.

Интересно, что Александр Овечкин пропустил тренировку перед этим матчем. Об этом писал журналист The Washington Post Роман Стаббс. Он сообщил, что тренерский штаб «Кэпс» просто дал главной звезде клуба отдохнуть. Однако в первом периоде эффекта от этого послабления гости не получили — Ови был абсолютно незаметен и даже толком не успел потрогать шайбу. Но стоило хозяевам допустить осечку и заработать удаление, как Великая Восьмерка сразу напомнил о себе и мощным выстрелом расстрелял ворота Марка-Андре Флери. Для канадского голкипера эта пропущенная шайба от Александра Великого стала уже 26-й в карьере. «Цветок», как часто называют Флери за океаном, в очередной раз подтвердил звание одного из самых удобных голкиперов для величайшего снайпера современности и помог ему сократить отставание от Уэйна Гретцки до 76 точных выстрелов.

Создалось впечатление, что гол нашего звездного соотечественника может привести «Вашингтон» в чувство и создать «Дикарям» большие проблемы. Но это ощущение было обманчивым — хозяева спустя 5 минут забросили третью шайбу и тем самым не позволили сопернику почувствовать необходимую уверенность. «Кэпиталз» ужасно выглядели в атаке и практически не напрягали оборону «Миннесоты». «Уайлд», напротив, были очень активны и регулярно генерировали опасные моменты у ворот Чарли Линдгрена. Который далеко не всегда справлялся с возникающими перед ним угрозами. Например, роскошный бросок Брэндона Дюхайма с неудобной руки на старте третьего периода оказался для кипера команды Александра Овечкина не берущимся — 1:4. После этого матч можно было заканчивать — с таким физическим и ментальным состоянием у игроков «Кэпс» не было ни единого шанса на чудесный камбэк. Однако с этим тезисом был категорически не согласен капитан гостей. Ови сделал дубль и забросил 819-ю шайбу в карьере, в очередной раз показав себя настоящим бойцом. Гретцки стал еще ближе — до первого места в списке величайших снайперов в истории хоккея русской звезде осталось забить 75 голов.

Даже несмотря на проигрыш «Кэпиталз», благодаря дублю Александр Великий мог претендовать на звание лучшего игрока матча. Но все планы русского снайпера спутал 21-летний Болди, оформивший хет-трик и принесший своей команде желанные 2 очка. Кажется, такому «Вашингтону» одного Овечкина уже недостаточно. А Кирилл Капризов, глядя на игру своей команды, может не форсировать восстановление и спокойно готовиться к плей-офф.