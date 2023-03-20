Форвард «Тампы» Кучеров в третий раз в карьере набрал 100 очков за сезон НХЛ
Команда уступила «Нью-Джерси» со счетом 2:5.
ТАСС, 20 марта. «Нью-Джерси» в ночь на понедельник победил «Тампу» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Нью-Джерси» отметились Йеспер Братт (27, 30, 60-я минуты), Нико Хишир (33), Нолан Фут (50), у «Тампы» отличились Никита Кучеров (4) и Алекс Киллорн (27).
Кучеров в третий раз в карьере достиг отметки в 100 очков за сезон, в нынешнем регулярном чемпионате на его счету 28 шайб и 72 передачи. Ранее россиянин добивался подобного в сезоне-2017/18 (100 очков) и сезоне-2018/19 (128). Среди действующих игроков по количеству сезонов с 100+ очками Кучеров уступает соотечественнику Александру Овечкину, немцу Леону Драйзайтлю (в активе обоих по четыре сезона), канадцам Сидни Кросби и Коннору Макдэвиду (по шесть сезонов). В нынешнем сезоне Кучеров стал третьим игроком, преодолевшим рубеж в 100 очков. Ранее данную отметку покорили игроки «Эдмонтона» Драйзайтль (104 очка) и Макдэвид (134 очка).
«Нью-Джерси» занимает второе место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 97 очками в 70 матчах, «Тампа» расположилась на третьей строчке в таблице Атлантического дивизиона с 90 очками в 71 матче. В следующем матче «Нью-Джерси» примет «Миннесоту» 22 марта, «Тампа» в этот же день на выезде сыграет с «Монреалем».
В других матчах игрового дня «Вегас» дома победил «Коламбус» (7:2), российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко и его соотечественник из «Вегаса» нападающий Павел Дорофеев забросили по шайбе и отдали по одной результативной передаче, голкипер гостей Даниил Тарасов был заменен на 37-й минуте матча после пятой пропущенной шайбы.
«Нью-Йорк Рейнджерс» дома разгромил «Нэшвилл» (7:0), первые шесть шайб были заброшены в первом периоде, команда из Нью-Йорка повторила клубный рекорд по этому показателю, ранее она добивалась подобного в 1999 году в матче против «Лос-Анджелеса». Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и сделал два точных паса, доведя общее количество набранных очков в сезоне до 80 (23+57). «Сент-Луис» дома победил «Виннипег» (3:0), «Ванкувер» в гостях оказался сильнее «Анахайма» (2:1).