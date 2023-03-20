Панарин и «Рейнджерс» крушат всех: 13:0 за два матча выходных

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 26, 20.03.2023, 2:00 Рейнджерс 7 Нэшвилл 0

Уже на следующий день после мощнейшей победы над «Питтсбургом» (6:0) «Рейнджерс» ждал домашний матч с «Нэшвиллом».

«Хищники» продолжают борьбу за попадание в плей-офф, но после визита в Нью-Йорк под вопросом не только место в восьмерке лучших, но и психологическое состояние команды. Хозяева просто катком прошлись по сопернику, отгрузив за первый период шесть безответных шайб!

Главным героем отрезка можно назвать американского защитника «Рейнджерс» Кеандре Миллера, набравшего 4 (2+2) очка, но и Артемий Панарин сыграл не менее ярко. Мика Зибанежад свой 37-й гол в сезоне забил как раз с передачи легенды из Коркино.

Контратака, после которой свою первую шайбу в матче забросил Миллер, началась как раз с передачи Панарина.

Ну, а в середине первого периода Панарин забил уже сам, пробив только недавно вышедшего на замену Ланкинену Сароса.

Два следующих периода можно было не смотреть, зато бэкап Игоря Шестеркина Ярослав Галак оформил свой первый сухой матч в сезоне.

Кучеров: есть 100 очков

Догнать Коннора Макдэвида в списке лучших бомбардиров — настолько же реально, насколько увидеть динозавра на улицах Москвы. Макдэвид оторвался от ближайшего преследователя Драйзайтля уже на 30 очков. А вот немца из «Эдмонтона» настичь как раз можно — сегодня Никита Кучеров сократил отставание до четырех очков, открыв счет в матче с «Нью-Джерси» и набрав 100-е очко в регулярном чемпионате.