Овечкин обошёл легенд НХЛ Бретта Халла и Оутса по количеству матчей с 3+ очками

Как отмечает пресс-служба НХЛ, российский капитан «столичных» провёл 131-й матч в североамериканской карьере, в котором набирал не менее трёх баллов. По этому показателю Овечкин вышел на единоличное 20-е место в истории лиги. Форвард обогнал легенд НХЛ Адама Оутса и Бретта Халла (у обоих — по 130 матчей). Лидирует по этому показателю великий Уэйн Гретцки, на счету которого 459 встреч с 3+ очками.