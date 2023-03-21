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01:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин обошёл легенд НХЛ Бретта Халла и Оутса по количеству матчей с 3+ очками

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 3 (2+1) результативных очка во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд» (3:5).

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Как отмечает пресс-служба НХЛ, российский капитан «столичных» провёл 131-й матч в североамериканской карьере, в котором набирал не менее трёх баллов. По этому показателю Овечкин вышел на единоличное 20-е место в истории лиги. Форвард обогнал легенд НХЛ Адама Оутса и Бретта Халла (у обоих — по 130 матчей). Лидирует по этому показателю великий Уэйн Гретцки, на счету которого 459 встреч с 3+ очками.

Среди действующих игроков Овечкин занимает второе место, уступая Сидни Кросби. Канадец провёл 169 матчей, в которых набирал 3+ очка.

Напомним, на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле (США) завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. «Миннесота Уайлд» принимала на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Победу со счётом 5:3 одержали хозяева.

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