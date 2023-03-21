Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Оттавой»
Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Оттавы».
Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Оттавы».
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо (17-я минута) и Дрейк Батерсон (58). У «Пингвинз» отличился Рикард Ракелль (55).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет голевую передачу. Защитник «Оттавы» Артем Зуб нанес один бросок в створ ворот, провел пять силовых приемов и заблокировал два броска.
В другом матче дня «Флорида Пантерз» обыграла «Детройт Ред Уингз» (5:2). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22.