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11:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Оттавой»

Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Оттавы».

Питтсбург
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Источник: AP 2022

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» проиграли «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо (17-я минута) и Дрейк Батерсон (58). У «Пингвинз» отличился Рикард Ракелль (55).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счет голевую передачу. Защитник «Оттавы» Артем Зуб нанес один бросок в створ ворот, провел пять силовых приемов и заблокировал два броска.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня «Флорида Пантерз» обыграла «Детройт Ред Уингз» (5:2). Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22.

Питтсбург
1:2
0:1, 0:0, 1:1
Оттава
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