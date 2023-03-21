Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче с «Оттавой»

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тома Шабо (17-я минута) и Дрейк Батерсон (58). У «Пингвинз» отличился Рикард Ракелль (55).