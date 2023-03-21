Вратарь «Колорадо» Георгиев в пятый раз в сезоне НХЛ сыграл «на ноль»
Его команда обыграла «Чикаго» со счетом 5:0.
Его команда обыграла «Чикаго» со счетом 5:0.
ТАСС, 21 марта. «Колорадо» в ночь на вторник разгромил «Чикаго» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Кертис Макдермид (3-я минута), Денис Малгин (27, 54), Микко Рантанен (31) и Логан О’Коннор (54).
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей, всего на его счету в нынешнем сезоне 38 очков (14 шайб +24 передачи). Голкипер хозяев Александр Георгиев отразил все 27 бросков и в пятый раз в сезоне провел матч без пропущенных шайб.
«Колорадо» занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 88 очками в 69 играх. «Чикаго» идет последним, набрав 54 очка в 70 встречах. В следующем матче «Колорадо» 23 марта примет «Питтсбург», «Чикаго» днем позднее в гостях встретится с «Вашингтоном».
В других матчах игрового дня «Питтсбург» дома проиграл «Оттаве» (1:2), форвард хозяев Евгений Малкин отметился точным пасом, «Флорида» на выезде обыграла «Детройт» (5:2), голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22. «Сан-Хосе» на выезде проиграл «Эдмонтону» (4:5 ОТ), форвард гостей Александр Барабанов забросил шайбу и сделл результативную передачу.