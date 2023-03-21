«Вашингтон» представил голевой трон Овечкина, сделанный из 802-х шайб

Отмечается, что «Вашингтон» будет добавлять шайбы по мере того, как Овечкин будет забивать больше голов. На матче с «Коламбусом» все игроки «Кэпиталз» во время разминки будут одеты в футболки с номером 8. Все болельщики, пришедшие на матч, получат в подарок фигурки Овечкина.