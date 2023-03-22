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03:49 (мск), источник: Sport24

Александр Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки

В США проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон» принимает «Коламбус».

НХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В первом периоде шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 40-м в текущем сезоне.

Россиянин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ голами. Теперь на счету Александра 13 сезонов с не менее 40 шайбами — это абсолютный рекорд НХЛ. У Гретцки — 12 сезонов.

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