Александр Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки

В первом периоде шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 40-м в текущем сезоне.

Россиянин побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ голами. Теперь на счету Александра 13 сезонов с не менее 40 шайбами — это абсолютный рекорд НХЛ. У Гретцки — 12 сезонов.