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10:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рейнджерс» проиграли «Каролине», несмотря на 37 сейвов Шестеркина

«Рейнджерс» проиграли «Каролине» в матче НХЛ, несмотря на 37 сейвов Шестеркина.

Рейнджерс
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Источник: Reuters

«Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Каролине Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Джейлен Чатфилд (50-я минута), Стефан Ноэсен (51) и Теуво Терявяйнен (58). У «Рейнджерс» отличились Тайлер Мотт (18) и Каапо Какко (51).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот. Нападающий «синерубашечников» Владимир Тарасенко пять раз попал в створ ворот и очков не набрал. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40 и стал третьей звездой встречи.

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Рейнджерс
2:3
1:0, 0:0, 1:3
Каролина
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