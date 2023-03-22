«Рейнджерс» проиграли «Каролине», несмотря на 37 сейвов Шестеркина

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Джейлен Чатфилд (50-я минута), Стефан Ноэсен (51) и Теуво Терявяйнен (58). У «Рейнджерс» отличились Тайлер Мотт (18) и Каапо Какко (51).

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин нанес два броска в створ ворот. Нападающий «синерубашечников» Владимир Тарасенко пять раз попал в створ ворот и очков не набрал. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 40 и стал третьей звездой встречи.