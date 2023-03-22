В США короновали Овечкина. Величие россиянина признала вся Америка

В Вашингтоне состоялась масштабная церемония чествования Александра Овечкина. Российского хоккеиста, ставшего вторым лучшим снайпером в истории Национальной хоккейной лиги, возвели в ранг величайших.

24 декабря 2022 года Александр Овечкин оформил эпохальный дубль в матче с «Виннипег Джетс» (4:1). Благодаря первому голу российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» догнал Горди Хоу, а со второй шайбой опередил легендарного канадца и выбрался на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. 802 гола в НХЛ… До Овечкина эта сумасшедшая отметка покорилась лишь одному человеку, с именем которого связаны десятки рекордов лиги. За одним из главных Ови и ведет великую погоню. Она же — «The Gr8 Chase», как говорят в Америке.

Поистине грандиозное событие не могло обойтись без соответствующих празднеств. Их «Вашингтон» и НХЛ готовили в течение нескольких месяцев. Почему так долго? Масштаб мероприятия требует ответственной и большой работы. Также нельзя забывать, что НХЛ — это бизнес, в котором про способы заработать денег думают с особым энтузиазмом.

Церемония чествования Овечкина состоялась в ночь на 22 марта по московскому времени — перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс». Именно в игре против «Блю Джекетс» Александр дебютировал в НХЛ в октябре 2005 года. Мероприятие действительно получилось громким. Еще за несколько часов до начала матча все североамериканские хоккейные СМИ держались одной повестки, а медиаслужба «Вашингтона» беспощадно палила изо всех орудий тоннами крутого контента. Например, забавными интервью главных одноклубников Овечкина.

Или видео с поздравлениями от лица остальных клубов НХЛ и их звезд. В историю имени Овечкина была погружена абсолютно вся лига.

«Это просто невероятно, как ты продолжаешь столько забивать. Я знаю, что у тебя еще есть много топлива в баке, поэтому продолжай в том же духе», — поддержал Овечкина его главный соперник по карьере в НХЛ, а ныне близкий друг Сидни Кросби.

«Мне всегда нравилось наблюдать за твоей игрой, я делал это еще будучи ребенком. Сейчас же у меня есть возможность играть лично против тебя, и это всегда очень весело. Ты обогнал Горди Хоу, и это потрясающее достижение. Твое следующее достижение — догнать Величайшего. Я буду следить за твоей погоней», — высказался лучший хоккеист современности Коннор Макдэвид.

Во время прибытия на «Кэпитал Уан Арену» Овечкин прошел через коридор из двух сотен болельщиков, владеющих сезонными абонементами на домашние матчи клуба. Все они были одеты в тематическую атрибутику. Болельщикам на арене также раздали фигурки-болванчики в виде Овечкина с счетчиком голов.

Всем остальным болельщикам также предоставилась возможность прикоснуться к истории в прямом смысле этого слова: на арене «Кэпиталз» разместили самый настоящий трон Овечкина, сделанный из более чем 802 шайб. У кого-то еще остались вопросы, кто король в столице США?

Через тот же коридор прошли и остальные игроки «Вашингтона», одетые в специальные майки с изображением своего капитана. На предматчевую раскатку они же уже примерили игровые джерси с «восьмеркой» Ови.

Ну, а непосредственно перед началом игры российского голеадора поздравили владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли и Марк Хоу, сын легендарного канадского форварда Горди Хоу, которого Овечкин опередил в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. Россиянин получил памятные подарки от «Вашингтона», НХЛ и Ассоциации игроков лиги. Среди них — клюшка сборной СССР с автографами из Суперсерии 1974 года между Канадой и советской командой и шайба, которой Горди Хоу отличился в этой серии. Во время церемонии Овечкина, конечно же, сопровождали его супруга Анастасия, мать Татьяна, сыновья Илья и Сергей, а также брат Михаил.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MZbYbHEUKww" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А еще НХЛ подарила Овечкину гол — 820-й в его заокеанской карьере. Уже на 6-й минуте встречи «Кэпиталз» открыли счет, прервав неудачную серию, когда команда Питера Лавиолетта регулярно пропускала первой в раннем дебюте. Овечкин выполнил прострел с правого края на дальнюю штангу, и Дилан Строум в борьбе с защитником «Блю Джекетс» Ником Бланкенбургом замкнул передачу. Изначально именно Строум являлся автором гола, однако позднее шайбу переписали на Овечкина. Представители НХЛ посчитали, что шайба в ворота отскочила от клюшки не Строума, а Бланкенбурга. Так как в хоккее понятия автогола не существует, автором гола признали бросавшего. То есть Ови.

Для Александра этот гол стал 40-м в сезоне. Капитан «Вашингтона» стал первым российским хоккеистом в текущем розыгрыше, кто достиг данной отметки, а также первым во всей истории НХЛ, кто добрался до этой вершины в 13-й раз. По числу сезонов с 40 голами и более Ови обошел прежнего рекордсмена — Уэйна Гретцки.

На волне успеха «Кэпс» к середине первого периода забросили еще две шайбы. 3:0 в дебюте — идеальнее начала не придумать. Но «Вашингтон» был бы не «Вашингтоном», если бы не придумал себе проблемы даже в комфортной ситуации. Даже в противостоянии с худшим клубом чемпионата. «Столичные» пропустили дважды подряд, а затем пустили в свои ворота и третью шайбу, растеряв былое преимущество в счете. Сонни Милано и Ник Дженсен поочередно постарались избавить хозяев от нервотрепки, но тщетно. «Коламбус» в первой половине третьего периода забил еще дважды и все-таки сравнял счет — 5:5. И казалось, что Дженсен, оформив дубль за 4,5 минуты до конца основного времени, все же принесет «Вашингтону» победу над аутсайдером, но нет.

Бун Дженнер на последней минуте третьего периода отправил в ворота Чарли Линдгрен шестую шайбу, а команды — в овертайм. В нем, как и ожидалось из подобного сценария матча, сильнее оказались гости из Огайо, которые совершили камбэк и омрачили праздник всей столице США. Джек Рослович наплевал на все торжества в честь Александра Овечкина и своим голом поставил жирную точку в матче — 7:6 (ОТ). Для «Вашингтона» это поражение стало третьим подряд. Мыслей о плей-офф у «столичных» становится все меньше.