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10:45 (мск), источник: Sport24

Сумасшедшее спасение русского вратаря в НХЛ! Он клюшкой вытащил шайбу из абсолютно пустых ворот

Сорокин помог разгромить самый популярный клуб мира.

Айлендерс
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Источник: Reuters

Илья Сорокин не зря считается одним из возможных претендентов на тройку финалистов голосования за «Харт Трофи». Российский голкипер, без сомнения, является самым ценным игроком «Нью-Йорк Айлендерс», которые отчаянно нуждаются в Сорокине, чтобы сохранить за собой место в плей-офф. В домашнем матче против «Торонто» (7:2) Илья отразил 25 бросков из 27 и отметился потрясающим спасением в первом периоде, когда «Кленовые листья» вели со счетом 1:0 и пытались развить преимущество.

Источник: Reuters

Сорокин вытащил шайбу из пустых ворот, сумев в падении клюшкой преградить путь шайбе после броска защитника Эрика Густафссона.

Сорокин пополнил свою впечатляющую коллекцию сейвов: до этого он остановил Криса Летанга из «Пингвинз» в начале этого сезона и Артемия Панарина из «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Примечательно, что ни один из защитников «Айлендерс» не оказался вблизи своих ворот, когда Густафссон принял шайбу.

У «Островитян» не хватало одного форварда по сравнению с обычной схемой: команда была вынуждена так сыграть из-за травм Брока Нельсона и Мэтью Барзала. Но героическая игра Сорокина помогла «Айлендерс» в борьбе за кубковую путевку — «Торонто», который считают самым популярным клубом мира, был бит с крупным счетом.

Айлендерс
7:2
0:1, 3:0, 4:1
Торонто
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