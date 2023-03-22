Сумасшедшее спасение русского вратаря в НХЛ! Он клюшкой вытащил шайбу из абсолютно пустых ворот

Илья Сорокин не зря считается одним из возможных претендентов на тройку финалистов голосования за «Харт Трофи». Российский голкипер, без сомнения, является самым ценным игроком «Нью-Йорк Айлендерс», которые отчаянно нуждаются в Сорокине, чтобы сохранить за собой место в плей-офф. В домашнем матче против «Торонто» (7:2) Илья отразил 25 бросков из 27 и отметился потрясающим спасением в первом периоде, когда «Кленовые листья» вели со счетом 1:0 и пытались развить преимущество.

Сорокин вытащил шайбу из пустых ворот, сумев в падении клюшкой преградить путь шайбе после броска защитника Эрика Густафссона.

Сорокин пополнил свою впечатляющую коллекцию сейвов: до этого он остановил Криса Летанга из «Пингвинз» в начале этого сезона и Артемия Панарина из «Рейнджерс» в прошлом сезоне. Примечательно, что ни один из защитников «Айлендерс» не оказался вблизи своих ворот, когда Густафссон принял шайбу.