Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов НХЛ с 40 и более голами

ТАСС, 22 марта. «Коламбус» в овертайме со счетом 7:6 победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в среду в Вашингтоне.

Заброшенными шайбами в составе «Коламбуса» отметились Эрик Робинсон (17-я минута), Адам Боквист (27, 47), Джек Рословик (36, 63), Эмиль Бемстрём (49), Бун Дженнер (60). У «Вашингтона» отличились Александр Овечкин (6), Ти Джей Оши (9), Конор Шири (17), Сонни Милано (31), Ник Дженсен (40, 56). Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 31 бросок из 37.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 26, 22.03.2023, 2:00 Вашингтон 6 Коламбус 7 ОТ

Овечкин был признан второй звездой матча. Он забросил 40-ю шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 69 очков (40 шайб + 29 передач). Нападающий в 13-й раз в карьере забросил не менее 40 шайб за сезон, по этому показателю он вышел на первое место в лиге, обойдя канадца Уэйна Гретцки (12 сезонов). Заброшенная в матче с «Коламбусом» шайба стала 820-й для россиянина в регулярных чемпионатах НХЛ, Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, лидером является Гретцки (894).

Перед матчем состоялась торжественная церемония в честь выхода Овечкина на второе место в списке лучших снайперов НХЛ, само событие произошло 24 декабря, когда он забросил 801-ю и 802-ю шайбы в матче против «Виннипега» (4:1) и обошел в списке канадца Горди Хоу (801 шайба). Во время церемонии капитану «Вашингтона» подарили кристалл «Тиффани» от НХЛ, специальный трофей от «Вашингтона», картину с Хоу, подвеску от партнеров по команде Ларса Никласа Бекстрёма и Оши, а также клюшку с автографами участников Суперсерии 1974 года между сборными СССР и Канады и шайбу, которая стала для Хоу первой заброшенной в этой серии.

«Вашингтон» проиграл третий матч подряд. В турнирной таблице Столичного дивизиона он с 74 очками в 72 играх занимает шестое место, «Коламбус» расположился на восьмом месте с 51 очком в 70 встречах. В следующем матче «Вашингтон» примет «Чикаго» 24 марта, «Коламбус» 25 марта дома встретится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Результаты других матчей игрового дня

«Монреаль» дома победил «Тампу» (3:2). Нападающий хозяев Денис Гурьянов и защитник гостей Михаил Сергачев сделали по результативной передаче. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 20. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома уступил «Каролине» (2:3). Голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 39 и был признан третьей звездой матча.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 26, 22.03.2023, 2:00 Монреаль 3 Тампа-Бэй 2

«Филадельфия» дома обыграла «Флориду» (6:3). В составе победившей команды очки набрали российские защитники: Иван Проворов забросил шайбу, Егор Замула сделал результативную передачу.

«Нью-Йорк Айлендерс» дома разгромил «Торонто» (7:2). Вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 25 бросков из 27, голкипер гостей Илья Самсонов — 22 из 28. Сорокина признали второй звездой встречи.

«Сиэтл» на выезде победил «Даллас» (5:4 ОТ), форвард хозяев Евгений Дадонов отличился результативным пасом.

«Ванкувер» дома уступил «Вегасу» (3:4). Нападающий гостей Павел Дорофеев забросил шайбу, которая оказалась победной.