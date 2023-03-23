Малкин невероятен! Русский герой превзошел канадскую икону НХЛ

Текущий сезон НХЛ сказочно богат на громкие достижения российских хоккеистов. Едва ли не каждый матч с участием россиян так или иначе сопровождается новыми рекордами и написанием новых страниц в огромном историческом томе лучшей лиги мира. Особенно приятно наблюдать, что среди главных героев этих сюжетов активно проявляет себя Евгений Малкин.

Карьера Джино вызывает восхищение, но в то же время — разочарование. Разочарование от травм, которые лишили российского супербомбардира сотни-двух очков и не дали ему раскрыть свой потенциал на максимум. А ведь за плечами у Евгения три Кубка Стэнли и множество почетных индивидуальных наград. Представляете, сколько трофеев могло бы быть у Джино, не подведи его здоровье?

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Но Малкин великолепен тем, что даже с учетом всех трудностей он все еще является игроком экстра-класса и остается крайне полезным и результативным. А 36 лет в паспорте россиянина — всего лишь цифры, которые ни о чем не говорят.

В текущем сезоне Джино стабильно идет по графику более одного очка за игру. В сегодняшнем матче против действующих обладателей Кубка Стэнли российский лидер «Питтсбурга» отметился очередным результативным действием, которое привело его к новым историческим вершинам.

Для «Пингвинз», которые ведут отчаянную борьбу за место в плей-офф, игра с потенциальным лидером Западной конференции сложилась максимально удачно и в какой-то степени даже комфортно. Особенно во втором периоде, в ходе которого «Эвеланш» схватили все свои четыре удаления. Два из них подарили «пингвинам» возможность поиграть в формате 5 на 3, и команда Майка Салливана ею с удовольствием воспользовалась. Евгений Малкин подхватил шайбу на синей линии, протащил ее до левого круга вбрасывания и нашел клюшку Джейка Гюнцеля, который перебросил Александра Георгиева.

Таким образом, Малкин довел число голевых передач в этом чемпионате до 50. Евгений — всего лишь третий россиянин в текущем сезоне, кому покорилась эта отметка. В последний раз Джино набирал 50 передач и более еще в сезоне-2018/19. Всего за карьеру в НХЛ россиянин добрался до этой символической отметки семь раз. Больше в истории «Питтсбурга» только у Марио Лемье (11 сезонов с 50 ассистами и более) и Сидни Кросби (10). Среди действующих игроков НХЛ Евгений уступает все тому же Кросби (10), Никласу Бэкстрему (9) и Патрику Кейну (8).

Также Малкин довел общее число набранных очков за всю карьеру в чемпионатах НХЛ до 1220. На это у россиянина ушло 1052 матча. Благодаря сегодняшнему ассисту Евгений обошел в списке лучших бомбардиров в истории лиги легендарного Жана Беливо. Выдающийся канадец, икона «Монреаль Канадиенс» и 10-кратный обладатель Кубка Стэнли в ходе своей яркой карьеры остановился на отметке в 1219 очков в 1125 играх. Теперь 44-е место в рейтинге лучших бомбардиров лиги принадлежит только Джино, но совсем скоро россиянин поднимется еще на одну строчку. От Норма Ульмана его отделяют какие-то девять очков. А там и до Патрика Кейна недалеко!

Гол, который пришел с передачи Малкина, стал для «Питтсбурга» уже вторым в матче. За несколько минут до прохода Джино шедевром отметился еще один живой лидер «Пингвинз» — Сидни Кросби. Канадец классно прошел к воротам и технично переправил шайбу с бэкхенда мимо Георгиева. Для Сида этот гол стал 30-м в чемпионате. По числу сезонов с 30 шайбами и более Кросби сравнялся с Лемье — у двух легенд «Питтсбурга» таких по 11. Рекордсменами лиги по этому показателю являются Майк Гартнер и Александр Овечкин (по 17 сезонов).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vzvE1ocXHDA" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но «Питтсбург» не просто сохранил преимущество в счете, но и увеличил его уже в финальном отрезке матча. «Колорадо» в свойственном себе стиле пытался сокрушить соперника с не самой надежной обороной, но «лавины» сподобились только на два гола. Один из них — после хитрого паса Валерия Ничушкина, подобравшего шайбу за воротами Тристана Джерри. Но «пингвины» на две шайбы «Колорадо» ответили еще тремя. А могли забросить и больше: Джерри предпринял аж две попытки отметиться голом, но по пустым воротам прямым броском от своих владений так и не попал.

5:2 — «Питтсбург» с Евгением Малкиным вернулся в топ-8 Востока. Для «пингвинов» в этом сезоне еще не все потеряно.