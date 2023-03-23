Малкин обошел 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче с «Колорадо».
Российский форвард «Питтсбурга» отметился результативной передачей в матче с «Колорадо».
ТАСС, 23 марта. «Питтсбург» со счетом 5:2 обыграл «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сидни Кросби (22-я минута), Джейк Гюнцель (25), Джефф Картер (35, 53) и Брайан Раст (60). У проигравших отличились Джейти Компер (32) и Девон Тейвз (51). Российские нападающие Евгений Малкин («Питтсбург») и Валерий Ничушкин («Колорадо») сделали по результативной передаче. Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 40 бросков из 44.
Малкин сделал 50-ю результативную передачу в нынешнем регулярном чемпионате, он в седьмой раз за карьеру в НХЛ сумел преодолеть данную отметку. Среди активных игроков больше подобных сезонов провели только американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн (8), шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрём (9) и канадец Кросби (10).
За карьеру в НХЛ Малкин набрал 1 220 очков (468 голов + 752 передачи), в списке лучших бомбардиров в истории лиги он обошел 10-кратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Монреаля» Жана Беливо и поднялся на 44-ю строчку. Лидер рейтинга является Уэйн Гретцки (2 857; 894+1 963).
Канадский форвард забросил 30-ю шайбу по ходу регулярного чемпионата, он стал 20-м игроком в истории НХЛ, кто смог показать подобный результат в 11 сезонах. Лидером по этому показателю является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (17). Кросби стал первым в истории лиги игроком, отличавшимся голом и в возрасте 18 лет, и будучи старше 35.
«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений, команда занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 80 очков в 71 матче. «Колорадо» располагается на третьей позиции Центрального дивизиона с 88 очками после 70 игр, команда не смогла победить впервые за семь встреч. В следующем матче «Питтсбург» на выезде встретится с «Далласом» 24 марта. «Колорадо» 25 марта сыграет на своей площадке против «Аризоны».