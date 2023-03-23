Малкин обошел 10-кратного обладателя Кубка Стэнли Беливо в списке лучших бомбардиров НХЛ

ТАСС, 23 марта. «Питтсбург» со счетом 5:2 обыграл «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сидни Кросби (22-я минута), Джейк Гюнцель (25), Джефф Картер (35, 53) и Брайан Раст (60). У проигравших отличились Джейти Компер (32) и Девон Тейвз (51). Российские нападающие Евгений Малкин («Питтсбург») и Валерий Ничушкин («Колорадо») сделали по результативной передаче. Вратарь хозяев Александр Георгиев отразил 40 бросков из 44.

Малкин сделал 50-ю результативную передачу в нынешнем регулярном чемпионате, он в седьмой раз за карьеру в НХЛ сумел преодолеть данную отметку. Среди активных игроков больше подобных сезонов провели только американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Патрик Кейн (8), шведский форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрём (9) и канадец Кросби (10).

За карьеру в НХЛ Малкин набрал 1 220 очков (468 голов + 752 передачи), в списке лучших бомбардиров в истории лиги он обошел 10-кратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Монреаля» Жана Беливо и поднялся на 44-ю строчку. Лидер рейтинга является Уэйн Гретцки (2 857; 894+1 963).

Канадский форвард забросил 30-ю шайбу по ходу регулярного чемпионата, он стал 20-м игроком в истории НХЛ, кто смог показать подобный результат в 11 сезонах. Лидером по этому показателю является российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (17). Кросби стал первым в истории лиги игроком, отличавшимся голом и в возрасте 18 лет, и будучи старше 35.