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10:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Капитан «Эдмонтона» добился исторического достижения в НХЛ

«Эдмонтон» обыграл «Аризону» в матче НХЛ, Макдэвид забросил 60-ю шайбу в сезоне.

Эдмонтон
АризонаНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Эдмонтоне, закончилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Эдмонтона» по две шайбы забросили Коннор Макдэвид (6-я и 62-я минуты) и Райан Нюджент-Хопкинс (40, 53), у «Аризоны» отличились Янис Мозер (16) и дважды Клэйтон Келлер (24, 49).

Макдэвиду в этом матче покорился рубеж в 60 шайб за сезон. Он стал 22-м игроком в истории лиги, которому удалось добиться подобного достижения.

«Эдмонтон» идет на третьей позиции в Тихоокеанском дивизионе, «Аризона» — седьмая в Центральном дивизионе.

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Эдмонтон
4:3ОТ
1:1, 1:1, 1:1
Аризона
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