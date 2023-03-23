Капитан «Эдмонтона» добился исторического достижения в НХЛ

Встреча, которая прошла в Эдмонтоне, закончилась победой хозяев льда в овертайме со счетом 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «Эдмонтона» по две шайбы забросили Коннор Макдэвид (6-я и 62-я минуты) и Райан Нюджент-Хопкинс (40, 53), у «Аризоны» отличились Янис Мозер (16) и дважды Клэйтон Келлер (24, 49).