Овечкин отпраздновал победу и 821-й гол в НХЛ вместе с сыном

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «столичных». Одним из главных героев матча стал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин отметился голом и результативной передачей. Шайбу и победу над «Чикаго» Овечкин отпраздновал вместе со своим старшим сыном Сергеем, который присутствовал на игре. Видео эпизода было опубликовано в Twitter-аккаунте «Кэпиталз». Также матч посетили супруга Овечкина Анастасия и его мать Татьяна.