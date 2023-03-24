Овечкин отпраздновал победу и 821-й гол в НХЛ вместе с сыном
Овечкин забросил 821-ю шайбу в НХЛ и отпраздновал победу над «Чикаго» вместе с сыном.
Овечкин забросил 821-ю шайбу в НХЛ и отпраздновал победу над «Чикаго» вместе с сыном.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке крупно обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «столичных». Одним из главных героев матча стал российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин отметился голом и результативной передачей. Шайбу и победу над «Чикаго» Овечкин отпраздновал вместе со своим старшим сыном Сергеем, который присутствовал на игре. Видео эпизода было опубликовано в Twitter-аккаунте «Кэпиталз». Также матч посетили супруга Овечкина Анастасия и его мать Татьяна.
Александр Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов НХЛ. Гол россиянина в матче с «Чикаго» стал для него 821-м в карьере и помог форварду «Кэпиталз» сократить отставание от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки до 73 шайб.