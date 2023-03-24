Овечкин забросил 821-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. До рекорда Гретцки — 73 гола

ТАСС, 24 марта. «Вашингтон» в ночь на пятницу на домашней площадке победил «Чикаго» со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Конор Шири (11-я минута), Энтони Манта (11), Ник Дауд (22), Николас Бэкстрём (29), Джон Карлсон (42) и Александр Овечкин (55). У проигравших единственную шайбу забросил защитник Никита Зайцев (44). Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей, его одноклубник Александр Алексеев очков не набрал.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nF__A_fZBeo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Заброшенная в матче с «Чикаго» шайба стала 821-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, лидером является канадец Уэйн Гретцки (894). В предыдущем матче Овечкин в 13-й раз в карьере преодолел рубеж в 40 заброшенных шайб за сезон, установив рекорд НХЛ по этому показателю.

Дебютный матч в сезоне провел российский голкипер «Чикаго» Антон Худобин, который перешел в команду 3 марта из «Далласа». Россиянин отразил 22 броска из 28, первая шайба в матче была заброшена после его ошибки. Худобин стал 12-м российским вратарем, сыгравшим в НХЛ в этом сезоне, что является рекордным показателем. В сезонах-2020/21 и 2021/22 хотя бы по одному матчу в лиге провели 11 российских голкиперов.

«Вашингтон» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 76 очков в 73 матчах. «Чикаго» идет на последней, восьмой строчке Центрального дивизиона, имея в активе 54 очка после 71 встречи. В следующем матче столичная команда 26 марта в гостях сыграет с «Питтсбургом», «Чикаго» 25 марта на выезде встретится с «Миннесотой».

Результаты других матчей

«Нью-Йорк Рейнджерс» в гостях победил «Каролину» со счетом 2:1. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал передачу, в эпизоде с голом ему ассистировал соотечественник Владимир Тарасенко. Голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 30. Несмотря на поражение, «Каролина» гарантировала себе выход в плей-офф по итогам регулярного чемпионата.

«Бостон» дома обыграл «Монреаль» со счетом 4:2, результативной передачей в составе гостей отметился российский форвард Денис Гурьянов. Чешский нападающий «Бостона» Давид Пастрняк забросил 49-ю шайбу в сезоне, что стало его личным рекордом, также в его активе 46 передач.