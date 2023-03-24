Кузьменко побил рекорд Буре по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне НХЛ

ТАСС, 24 марта. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко в пятницу забросил 35-ю шайбу в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и побил рекорд клуба по этому показателю, превзойдя достижение своего соотечественника Павла Буре.

«Ванкувер» дома победил «Сан-Хосе» со счетом 7:2. В составе победителей шайбы забросили Джей Ти Миллер (7-я минута), Кузьменко (9), Дакота Джошуа (20), Конор Гарланд (33), Василий Подколзин (51), Фил Ди Джузеппе (52), Шелдон Дрис (60). У проигравших отличились Томаш Гертл (10) и Эндрю Агоццино (50). На счету Кузьменко также результативная передача.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/kWG5Sf9eq6c" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Буре забросил 34 шайбы за «Ванкувер» в сезоне-1991/92. Лучшим по этому показателю среди россиян является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в дебютном сезоне 52 шайбы (сезон-2005/06). Рекорд лиги принадлежит финну Теему Селянне, который забросил 76 шайб в сезоне-1992/93 в составе «Виннипега». В активе Кузьменко теперь 63 очка (35 шайб + 28 передач).

«Ванкувер» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 69 очков в 71 матче. «Сан-Хосе» идет последним в этом же дивизионе, имея в активе 53 очка после 72 встреч.