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11:23 (мск), источник: ТАСС

Кузьменко побил рекорд Буре по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне НХЛ

Андрей Кузьменко в пятницу забросил 35-ю шайбу в сезоне.

ВанкуверНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 24 марта. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко в пятницу забросил 35-ю шайбу в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и побил рекорд клуба по этому показателю, превзойдя достижение своего соотечественника Павла Буре.

«Ванкувер» дома победил «Сан-Хосе» со счетом 7:2. В составе победителей шайбы забросили Джей Ти Миллер (7-я минута), Кузьменко (9), Дакота Джошуа (20), Конор Гарланд (33), Василий Подколзин (51), Фил Ди Джузеппе (52), Шелдон Дрис (60). У проигравших отличились Томаш Гертл (10) и Эндрю Агоццино (50). На счету Кузьменко также результативная передача.

Во время загрузки произошла ошибка.

Буре забросил 34 шайбы за «Ванкувер» в сезоне-1991/92. Лучшим по этому показателю среди россиян является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в дебютном сезоне 52 шайбы (сезон-2005/06). Рекорд лиги принадлежит финну Теему Селянне, который забросил 76 шайб в сезоне-1992/93 в составе «Виннипега». В активе Кузьменко теперь 63 очка (35 шайб + 28 передач).

«Ванкувер» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 69 очков в 71 матче. «Сан-Хосе» идет последним в этом же дивизионе, имея в активе 53 очка после 72 встреч.

В другом матче игрового дня «Вегас» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 3:2, российский форвард гостей Иван Барбашев отметился результативной передачей. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов сделал передачу в домашней игре с «Питтсбургом (3:2). “Флорида” на своем льду уступила “Торонто” (2:6), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 21 из 26 бросков.

Ванкувер
7:2
3:1, 1:0, 3:1
Сан-Хосе
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