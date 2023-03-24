Кузьменко побил рекорд Буре по голам за «Ванкувер» в дебютном сезоне НХЛ
Андрей Кузьменко в пятницу забросил 35-ю шайбу в сезоне.
Андрей Кузьменко в пятницу забросил 35-ю шайбу в сезоне.
ТАСС, 24 марта. Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко в пятницу забросил 35-ю шайбу в дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и побил рекорд клуба по этому показателю, превзойдя достижение своего соотечественника Павла Буре.
«Ванкувер» дома победил «Сан-Хосе» со счетом 7:2. В составе победителей шайбы забросили Джей Ти Миллер (7-я минута), Кузьменко (9), Дакота Джошуа (20), Конор Гарланд (33), Василий Подколзин (51), Фил Ди Джузеппе (52), Шелдон Дрис (60). У проигравших отличились Томаш Гертл (10) и Эндрю Агоццино (50). На счету Кузьменко также результативная передача.
Буре забросил 34 шайбы за «Ванкувер» в сезоне-1991/92. Лучшим по этому показателю среди россиян является нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший в дебютном сезоне 52 шайбы (сезон-2005/06). Рекорд лиги принадлежит финну Теему Селянне, который забросил 76 шайб в сезоне-1992/93 в составе «Виннипега». В активе Кузьменко теперь 63 очка (35 шайб + 28 передач).
«Ванкувер» занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 69 очков в 71 матче. «Сан-Хосе» идет последним в этом же дивизионе, имея в активе 53 очка после 72 встреч.
В другом матче игрового дня «Вегас» на выезде обыграл «Калгари» со счетом 3:2, российский форвард гостей Иван Барбашев отметился результативной передачей. Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов сделал передачу в домашней игре с «Питтсбургом (3:2). “Флорида” на своем льду уступила “Торонто” (2:6), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 21 из 26 бросков.